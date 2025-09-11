;

Se incautaron 12 kilos de drogas: PDI desarticula banda criminal que traficaba en aviones

De acuerdo con los antecedentes, la agrupación operaba entre distintas ciudades de Chile.

La Policía de Investigaciones (PDI) concretó un operativo que permitió detener a seis integrantes de una organización dedicada al narcotráfico, que utilizaba el método de correos humanos para trasladar droga en vuelos comerciales.

Entre los aprehendidos se encuentra Alexis Fuentes, alias “Krusty”, junto a otros cinco miembros, incluidos los líderes de la estructura delictual.

De acuerdo con los antecedentes, la agrupación tenía vínculos transnacionales y operaba entre distintas ciudades de Chile, aunque aún se indaga el origen de la droga, que presuntamente provenía desde Perú.

Operativos en tres ciudades

La investigación permitió realizar allanamientos en Valparaíso, Chillán y el Aeropuerto Internacional de Santiago, donde se incautaron más de 12 kilos de drogas, entre ellos cocaína base, marihuana y ketamina.

Según explicó la policía, los integrantes de la banda se trasladaban en avión para despistar a las autoridades. A simple vista, no parecían pasajeros sospechosos, lo que era parte del montaje para encubrir el traslado de sustancias ilícitas.

El tribunal decretó prisión preventiva para los 6 detenidos, mientras la PDI continúa las diligencias para establecer quiénes eran los proveedores en Perú y si existían más conexiones internacionales dentro de la red.

