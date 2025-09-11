;

Ataque incendiario en Pucón deja polémico mensaje: “A los venezolanos se les respeta”

Los vecinos y las autoridades quedaron consternados tras el violento episodio.

Javiera Rivera

Un ataque incendiario afectó a un complejo turístico ubicado en el sector Candelaria, en la zona rural de Pucón, región de La Araucanía, dejando un mensaje que ha llamado la atención de vecinos y autoridades.

El hecho ocurrió alrededor de las 20:00 horas del miércoles, cuando cerca de cuatro o cinco individuos ingresaron al recinto para incendiar una dependencia de 80 metros cuadrados destinada a quinchos y bodegas.

Los vecinos de la zona se mostraron conmocionados y extrañados por el ataque, especialmente por la leyenda que los autores dejaron cerca al lugar del incendio: “A los venezolanos se les respeta”.

A raíz de esta situación, el complejo turístico permanece cerrado mientras se evalúa la magnitud de los daños, que también afectaron otras cabañas del mismo rubro.

Primeras diligencias

De acuerdo con información preliminar, los responsables serían ciudadanos extranjeros que habían sido expulsados del lugar hace algunas semanas tras permanecer varios días sin autorización.

Hasta el momento, el mensaje a favor de los venezolanos y la expulsión previa de los individuos son las únicas pistas disponibles para las autoridades, ya que en el lugar no existen cámaras de seguridad.

