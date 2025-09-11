;

FOTO. Vivi Kreutzberger sorprende con radical cambio de look en su cumpleaños y genera opiniones divididas

Su maquilladora compartió el “antes y después” de la celebración y los usuarios no tardaron en reaccionar.

Javiera Rivera

Aunque lleva varios años alejada de la televisión, Vivi Kreutzberger sigue generando conversación entre sus seguidores. Esta vez, la ex animadora impactó al mostrar su “antes y después”, lo que desató una ola de reacciones en redes sociales.

El pasado 28 de agosto, la hija de Don Francisco celebró su cumpleaños número 60. En la ocasión, su maquilladora, Bárbara Díaz, compartió en Instagram imágenes del look que la comunicadora eligió para la celebración.

La máxima @vivikreutzberger cumplió 60 años y tuve el placer de volver a maquillarla. Muchas felicidades querida Vivi. Me encantó reencontrarme contigo”, escribió la profesional en su publicación, donde mostró el proceso completo de maquillaje.

Reacciones divididas por su “antes y después”

El registro generó decenas de comentarios, muchos de ellos resaltando la transformación lograda con el maquillaje.

“Lo que hace el maquillaje”, “es bella con o sin maquillaje”, “impresionante el cambio” y “¿eres tú, Vivi?”, fueron algunas de las opiniones de los usuarios.

Cabe mencionar que, aunque hoy concentra su presencia en redes sociales, Vivi Kreutzberger es recordada por sus años en televisión. Su último proyecto en pantalla fue el programa “+Vivi que nunca”, transmitido entre 2021 y 2022.

Desde entonces, se ha mantenido más distante de los medios, aunque cada una de sus apariciones sigue dando que hablar. Su reciente cumpleaños no fue la excepción, consolidándola como una figura vigente y cercana a su público.

