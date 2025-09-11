Visto bueno a Santa Laura: autorizan el partido entre Unión Española y Audax Italiano por el Campeonato Nacional

Han sido semanas movidas en la comuna de Independencia, sobre todo en el Estadio Santa Laura, ya que de sus obras depende la autorización de la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile, aunque todo parece indicar que la situación comienza a destrabarse.

Primero fue Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, quien comentó que los trabajos respecto a las nuevas luminarias estaban completados, por lo que no había problemas para albergar partidos en el recinto.

A esto se suma que, según información de ADN Deportes, la ANFP ya autorizó el partido donde los “Hispanos” recibirán a Audax Italiano por la fecha 23 del Campeonato Nacional, el sábado 13 de septiembre, un día antes de la Supercopa.

Según la información recopilada por este medio, el “Clásico de Colonias” contará con un aforo de 5.000 personas, incluyendo 500 entradas disponibles para el público visitante.

Con su hogar nuevamente en condiciones, Unión Española buscará sumar para salir de la zona de descenso, aunque no lo tendrá fácil ante un Audax Italiano que sigue en la lucha por el segundo puesto y un cupo a la Copa Libertadores.