;

Visto bueno a Santa Laura: autorizan el partido entre Unión Española y Audax Italiano por el Campeonato Nacional

El “Clásico de Colonias” contará con hinchadas de los dos equipos.

Javier Catalán

Eduardo Figueroa

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

FOTO: LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO / LUKAS SOLIS / AGENCIAUNO

Han sido semanas movidas en la comuna de Independencia, sobre todo en el Estadio Santa Laura, ya que de sus obras depende la autorización de la Supercopa entre Colo Colo y la Universidad de Chile, aunque todo parece indicar que la situación comienza a destrabarse.

Primero fue Sabino Aguad, gerente general de Unión Española, quien comentó que los trabajos respecto a las nuevas luminarias estaban completados, por lo que no había problemas para albergar partidos en el recinto.

A esto se suma que, según información de ADN Deportes, la ANFP ya autorizó el partido donde los “Hispanos” recibirán a Audax Italiano por la fecha 23 del Campeonato Nacional, el sábado 13 de septiembre, un día antes de la Supercopa.

Revisa también:

ADN

Según la información recopilada por este medio, el “Clásico de Colonias” contará con un aforo de 5.000 personas, incluyendo 500 entradas disponibles para el público visitante.

Con su hogar nuevamente en condiciones, Unión Española buscará sumar para salir de la zona de descenso, aunque no lo tendrá fácil ante un Audax Italiano que sigue en la lucha por el segundo puesto y un cupo a la Copa Libertadores.

Contenido patrocinado

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Karl Lagerfeld: un legado eterno en la alta costura

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Así será la Parada Militar 2025: Conoce el horario, dónde verla y las novedades del desfile de Fiestas Patrias

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Dalal Halabi realizará lanzamiento de especial libro de cocina

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: &#039;era abrumador ser tan joven&#039;

Alicia Silverstone revela los motivos que la alejaron de Hollywood: 'era abrumador ser tan joven'

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

¿Cómo bailar cueca?: Plataforma en línea te enseña para que te luzcas estas Fiestas Patrias

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Probabilidad vs. azar: ¿se puede vencer a la suerte con matemáticas?

Confirmado por Amanda Seyfried: &#039;Mamma Mia 3&#039; estaría en proceso

Confirmado por Amanda Seyfried: 'Mamma Mia 3' estaría en proceso

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Joe Perry: estos son sus 10 riffs indispensables en Aerosmith, según Futuro

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

Francisco Durán de Los Bunkers reflexiona sobre los 20 años de Vida de Perros

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

NO es lo típico: cuatro panoramas diferentes a las fondas para celebrar Fiestas Patrias en la Región Metropolitana

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad