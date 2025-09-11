;

“Si a un niño que quería una muñeca le hubieran dicho que sí, a lo mejor tendríamos paternidades más responsables”

El periodista Nacho Lozano reflexiona cómo los roles de género desde la infancia afectan la masculinidad.

Javiera Rivera

“Si a un niño que quería una muñeca le hubieran dicho que sí, a lo mejor tendríamos paternidades más responsables”

“Si a un niño que quería una muñeca le hubieran dicho que sí, a lo mejor tendríamos paternidades más responsables” / Daniel MacDonald / www.dmacphoto

El periodista y escritor mexicano Nacho Lozano presentó su nuevo libro Macho Menos, donde reflexiona sobre los roles de género y cómo desde la infancia se construyen comportamientos machistas que luego afectan la vida adulta.

En su obra, Lozano señala que la forma en que los niños y niñas son educados influye directamente en la manera en que ejercen la masculinidad y la paternidad:

“Si a un niño que quería una muñeca bebé le hubieran dicho ‘sí, te la compramos’, a lo mejor tendríamos paternidades más responsables”, señaló en conversación con la BBC.

Roles de género desde la infancia

El autor recuerda que los juguetes y las actividades asignadas por género condicionan la percepción de lo que es aceptable para niños y niñas. “Si un niño escoge una cocinita, le dicen ‘¿qué te pasa?’. Y si una niña escoge un cohete, le dicen ‘vete al pasillo de las mujeres’”, explica.

Estas diferencias tempranas, según Lozano, contribuyen a que se reproduzca machismo y limitan la creatividad y el desarrollo de ambos géneros.

Conversaciones con mujeres para deconstruir la masculinidad

En su libro, el periodista dialoga con escritoras, políticas, científicas, una astronauta y hasta una miss universo, buscando herramientas para replantear la masculinidad tradicional y promover un enfoque más respetuoso y equitativo.

Lozano sostiene que deconstruirse no significa sufrimiento: “Se deconstruye estudiando feminismos, escuchando a las mujeres y revisando nuestras palabras y conductas. Lo que descubras en ese proceso, aunque duela, te ayuda a esculpir una masculinidad no agresiva”.

