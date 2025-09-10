“Todo lo que tenías que hacer”: El libro que destaca la imagen de las “mujeres ayudistas” en plena dictadura en Chile
El autor detalló el rol e importancia de esta figura, la cual queda plasmada mediante un interesante relato en este escrito.
El periodista Tomás García conversó con Ciudadano ADN sobre su libro Todo lo que tenías que hacer: Mujeres ayudistas en la dictadura de Pinochet.
Ad portas de una nueva conmemoración del golpe de Estado en Chile, son miles las historias que reflotan y vuelven a salir a la luz recordando años marcados por oscuridad.
En esta oportunidad, se buscó visibilizar la realidad de algunas mujeres que realizaron labores muy importantes en aquella época, ya sea para sus familias o la población en general, sin importar si se conocían o no.
Se habla y alza la imagen de las “mujeres ayudistas (...) esta figura de colaboración que prestan personas que no necesariamente están ligadas a una estructura partidaria u organizativa”.
El foco especial, según explica el auto, está en el hecho de que “cumplen distintas tareas para proteger a las personas que eran perseguidas por el régimen de -Augusto- Pinochet”.
Esto considera “desde el traslado de información en clandestinidad, hasta el cuidado y refugio de estas personas en sus hogares o la colaboración para sacarlas del país”.