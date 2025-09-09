Panelista de “Sin Filtros” es acusado ante Fiscalía por presuntas amenazas en contra del comando de Jeannette Jara

La polémica en torno a una transmisión en YouTube tiene a Emiliano Fernández, empresario gastronómico ligado a la ultraderecha y panelista de Sin Filtros, en el centro de la controversia.

Según consignó el medio Contrapoder Chile, dos denuncias fueron presentadas en su contra en la Fiscalía Local de Maipú por amenazas derivadas de su canal La Mano Invisible, tras la irrupción en una reunión virtual organizada por el comando de apoyo a Jeannette Jara.

El viernes 29 de agosto a las 18:30 horas, el comando “Profes x Jara” realizó un encuentro vía ZOOM para revisar las bases programáticas de la candidata.

Sin embargo, la cita se vio interrumpida cuando Emiliano Fernández supuestamente ingresó con datos falsos junto a otras personas que gritaron consignas como “¡Viva Pinochet! Los vamos a matar a todos”. Acto seguido, la actividad se transmitió en vivo por el canal La Mano Invisible, sin autorización de los participantes.

Según consta en la primera denuncia, a la que Contrapoder Chile, “una persona identificada como ‘Emiliano’ (identidad real no confirmada) se inscribió usando datos falsos, obtuvo el enlace de acceso e ingresó a la reunión. Una vez dentro, inició una transmisión en vivo por su canal de YouTube, sin nuestro consentimiento, exhibiendo rostros, nombres de redes sociales y materiales de trabajo de quienes participábamos, acompañando la transmisión con burlas e insultos".

“Además, permitió e incentivó que seguidores suyos ingresaran a la reunión utilizando el enlace (…) Posteriormente, el material fue difundido en redes sociales, manteniendo el amedrentamiento hacia el grupo organizador y asistentes”, añade.

Identidad del acusado: empresario, youtuber y panelista de Sin Filtros

Emiliano Fernández Palermo no solo es dueño del canal de YouTube La Mano Invisible, sino que también es empresario gastronómico, CEO de Mr. Keto Company y propietario en el pasado de Café Palermo.

Un artículo de La Tercera lo señala como figura detrás de la cafetería hasta antes de la pandemia. Sin embargo, donde estaba su emprendimiento, actualmente se encuentra el Teatro Bar Palermo, y su actual propietario, Pablo Vignolo, aclaró que adquirió el derecho de llave en 2021 y que Fernández ya no tiene relación con el local.

En redes sociales, el youtuber ha mostrado apoyo a Johannes Kaiser y a Javier Milei. Además, mantiene participación activa en el debate político a través de Sin Filtros.

Segunda denuncia

Una docente involucrada en la organización del evento virtual declaró que Fernández habría usado el nombre falso de “Oscar” para ingresar, facilitando el acceso a otras personas que también interfirieron en la actividad.

“En el momento de participación, abrieron sus micrófonos y empezaron a decir insultos, colocar audios pinochetistas y a vociferar amenazas de muerte contra los comunistas. Terminamos abruptamente la reunión e informamos por redes sociales del evento“, afirmó la profesora.

“Ante esto, Emiliano y su séquito comenzaron el amedrentamiento y amenazas en nuestras cuentas individuales. El martes 2 de septiembre La Mano Invisible publicó un vídeo relatando la infiltración e individualizando a las integrantes del comando, exponiendo sus nombres, rostros, redes sociales, lo que ha provocado mayor violencia en sus propias redes”, añadió.

Esa situación derivó en una segunda denuncia. En este nuevo documento, al que accedió Contrapoder Chile, se detalla que Fernández exhibió sin consentimiento el perfil de Instagram de una docente, junto a materiales e información de identificación pública, lo que habría provocado un aumento en las amenazas recibidas.

“En el video, el denunciado me desacredita y hostiga, exponiendo mi cuenta y contenidos a su audiencia. A partir de esa publicación he comenzado a recibir de manera masiva en mi Instagram amenazas de muerte, mensajes de hostigamiento, insultos y otros actos de amedrentamiento”, sostuvo la denunciante.

“Lo que afecta mi integridad psíquica, honra y seguridad y obstaculiza mi labor docente y de divulgación (…) La publicación de hoy reactiva y amplifica el hostigamiento”, complementó.

La respuesta de Emiliano Fernández

Consultado por Contrapoder Chile, el empresario se defendió argumentando que la actividad por Zoom era abierta, algo que “ellas mismas (docentes) lo dicen durante la transmisión, y alguien gritó tonterías, que no tiene nada que ver conmigo”.

Además, posteriormente, en redes sociales, refiriéndose a las profesoras, el youtuber aseguró que “ellas mismas dicen en mi video que soy bienvenido y que fui respetuoso”. E insistió con que “la reunión era abierta”.