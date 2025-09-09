Global Teacher Prize Chile: Conoce a los finalistas de la edición 2025

Elige Educar celebra este 2025 una década del Global Teacher Prize Chile, reconociendo la labor de docentes que transforman la educación en el país.

Bajo este escenario de festividad, en una emotiva transmisión en vivo, se dieron a conocer los nombres de los nueve finalistas en las categorías de Educación Integral, Educación Musical y Educación Parvularia.

El proceso de selección contó con la revisión de más de 200 postulaciones a nivel nacional, evaluadas por un jurado compuesto por expertos en educación. Los finalistas representan a cinco regiones del país: Metropolitana, Atacama, Maule, Ñuble y Los Lagos.

Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, destacó la relevancia de este premio que vuelve a destacar a los profesionales que desempeñan con vocación su labor diaria.

“Después de 10 años nos damos cuenta que el Global Teacher Prize es una excusa para hablar del impacto transformador de los profesores día a día en su sala de clases”, comentó.

“Es una caja de resonancia para poder llevar la voz de los profesores en primera persona, con toda su experiencia y aprendizaje, a la incidencia en políticas públicas”, agregó.

A lo largo de sus diez años, el galardón ha reconocido a 14 docentes que destacan por su vocación, innovación y compromiso, y ha incentivado a más de mil docentes a postular al premio en distintas ediciones.

La iniciativa chilena, inspirada en el Global Teacher Prize de la Fundación Varkey, busca contextualizar el reconocimiento a la realidad educativa nacional y visibilizar a los docentes como agentes de cambio social.

Finalistas edición 2025

Educación Integral :

En esta categoría se mantienen José Aguirre (Región de Atacama), Hans Díaz (Región del Maule) y Nemesio Rodríguez (Región Metropolitana).

Ellos destacan por promover inclusión, pensamiento crítico y metodologías innovadoras en sus comunidades educativas.

Educación de Párvulos :

Siguen en carrera Tamara Coronado y Daniela Villagra, ambas de la Región Metropolitana, junto a Yohanna Hernández (Región de Los Lagos).

Fueron reconocidas por su trabajo en ambientes inclusivos, seguros y emocionalmente enriquecedores para la primera infancia.

Educación Musical :

Los finalistas son Mirtha Ortega (Región de Ñuble), Nicolás Abarca y Luis Soto, ambos de la Región Metropolitana, quienes destacan por fomentar la creatividad, la identidad cultural y la inclusión a través de la música en diversos contextos.

Los ganadores del Global Teacher Prize Chile 2025 serán anunciados el martes 4 de noviembre en una ceremonia especial en el Teatro Municipal de Las Condes, evento que promete ser un homenaje a la dedicación y pasión de quienes moldean el futuro del país desde las aulas.