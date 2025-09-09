;

Global Teacher Prize Chile: Conoce a los finalistas de la edición 2025

Elige educar continúa premiando a profesores destacados del país en sus respectivas categorías.

José Campillay

Global Teacher Prize Chile: Conoce a los finalistas de la edición 2025

Elige Educar celebra este 2025 una década del Global Teacher Prize Chile, reconociendo la labor de docentes que transforman la educación en el país.

Bajo este escenario de festividad, en una emotiva transmisión en vivo, se dieron a conocer los nombres de los nueve finalistas en las categorías de Educación Integral, Educación Musical y Educación Parvularia.

El proceso de selección contó con la revisión de más de 200 postulaciones a nivel nacional, evaluadas por un jurado compuesto por expertos en educación. Los finalistas representan a cinco regiones del país: Metropolitana, Atacama, Maule, Ñuble y Los Lagos.

Verónica Cabezas, directora ejecutiva de Elige Educar, destacó la relevancia de este premio que vuelve a destacar a los profesionales que desempeñan con vocación su labor diaria.

Revisa también:

ADN

“Después de 10 años nos damos cuenta que el Global Teacher Prize es una excusa para hablar del impacto transformador de los profesores día a día en su sala de clases”, comentó.

“Es una caja de resonancia para poder llevar la voz de los profesores en primera persona, con toda su experiencia y aprendizaje, a la incidencia en políticas públicas”, agregó.

A lo largo de sus diez años, el galardón ha reconocido a 14 docentes que destacan por su vocación, innovación y compromiso, y ha incentivado a más de mil docentes a postular al premio en distintas ediciones.

La iniciativa chilena, inspirada en el Global Teacher Prize de la Fundación Varkey, busca contextualizar el reconocimiento a la realidad educativa nacional y visibilizar a los docentes como agentes de cambio social.

Finalistas edición 2025

Educación Integral:

En esta categoría se mantienen José Aguirre (Región de Atacama), Hans Díaz (Región del Maule) y Nemesio Rodríguez (Región Metropolitana).

Ellos destacan por promover inclusión, pensamiento crítico y metodologías innovadoras en sus comunidades educativas.

Educación de Párvulos:

Siguen en carrera Tamara Coronado y Daniela Villagra, ambas de la Región Metropolitana, junto a Yohanna Hernández (Región de Los Lagos).

Fueron reconocidas por su trabajo en ambientes inclusivos, seguros y emocionalmente enriquecedores para la primera infancia.

Educación Musical:

Los finalistas son Mirtha Ortega (Región de Ñuble), Nicolás Abarca y Luis Soto, ambos de la Región Metropolitana, quienes destacan por fomentar la creatividad, la identidad cultural y la inclusión a través de la música en diversos contextos.

Los ganadores del Global Teacher Prize Chile 2025 serán anunciados el martes 4 de noviembre en una ceremonia especial en el Teatro Municipal de Las Condes, evento que promete ser un homenaje a la dedicación y pasión de quienes moldean el futuro del país desde las aulas.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad