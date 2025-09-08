Plaza ADN: Gobierno lanza campaña para mujeres dirigentes sociales

¿Sabías que la mayoría de las dirigentes sociales en Chile son mujeres? Esta semana en Plaza ADN, Lucía López conversó con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, acerca de la Campaña “Mujeres que Sostienen”, que busca identificar las experiencias de mujeres que participen o hayan participado en organizaciones sociales en cualquier territorio de Chile.

La Ministra Vallejo contó que esta consulta ciudadana busca conocer las reflexiones sobre el trabajo y el costo que implica asumir tareas comunitarias en distintas partes del país.

Recoger estas experiencias tiene como propósito visibilizar la carga física, mental y emocional que conlleva la dirigencia social, para diseñar políticas públicas que puedan apoyar esa labor de manera más ajustada a sus necesidades y realidades.

La iniciativa busca orientar futuras acciones formativas, estratégicas y de fortalecimiento de liderazgos desde una perspectiva de género, además de visibilizar el aporte y las condiciones en que se desarrolla la dirigencia social femenina en nuestro país.

Quienes deseen participar de esta importante encuesta pueden hacerlo hasta el 14 de septiembre, ingresando a organizacionessociales.gob.cl donde encontrarán un banner con el cuestionario. Asimismo, el enlace estará disponible en las historias de las redes sociales institucionales para facilitar el acceso a todas las interesadas.

Participa hasta el 14 de septiembre aquí: https://es.surveymonkey.com/r/SCXHT2Z

Los invitamos a revisar esta interesante entrevista aquí en tu Plaza ADN.