;

Plaza ADN: Gobierno lanza campaña para mujeres dirigentes sociales

Lucía López conversó con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, acerca de la campaña “Mujeres que Sostienen”.

ADN Radio

Plaza ADN: Gobierno lanza campaña para mujeres dirigentes sociales

Plaza ADN: Gobierno lanza campaña para mujeres dirigentes sociales / ADN

¿Sabías que la mayoría de las dirigentes sociales en Chile son mujeres? Esta semana en Plaza ADN, Lucía López conversó con la Ministra Secretaria General de Gobierno, Camila Vallejo, acerca de la Campaña “Mujeres que Sostienen”, que busca identificar las experiencias de mujeres que participen o hayan participado en organizaciones sociales en cualquier territorio de Chile.

La Ministra Vallejo contó que esta consulta ciudadana busca conocer las reflexiones sobre el trabajo y el costo que implica asumir tareas comunitarias en distintas partes del país.

Recoger estas experiencias tiene como propósito visibilizar la carga física, mental y emocional que conlleva la dirigencia social, para diseñar políticas públicas que puedan apoyar esa labor de manera más ajustada a sus necesidades y realidades.

La iniciativa busca orientar futuras acciones formativas, estratégicas y de fortalecimiento de liderazgos desde una perspectiva de género, además de visibilizar el aporte y las condiciones en que se desarrolla la dirigencia social femenina en nuestro país.

Quienes deseen participar de esta importante encuesta pueden hacerlo hasta el 14 de septiembre, ingresando a organizacionessociales.gob.cl donde encontrarán un banner con el cuestionario. Asimismo, el enlace estará disponible en las historias de las redes sociales institucionales para facilitar el acceso a todas las interesadas.

Participa hasta el 14 de septiembre aquí: https://es.surveymonkey.com/r/SCXHT2Z

Los invitamos a revisar esta interesante entrevista aquí en tu Plaza ADN.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad