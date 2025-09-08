Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones por persona en la vía

En horas de la mañana de este lunes, el Metro de Santiago informó el cierre de 4 estaciones.

Según detallaron en sus redes sociales, la situación afectó a la Línea 1, y se dio producto de una persona en la vía.

La empresa indicó que el servicio de trenes solo funcionaba de manera parcial entre las estaciones San Pablo/Los Héroes, y entre Baquedano/Los Dominicos, por lo que las estaciones que se encontraban cerradas eran La Moneda, U. de Chile, Santa Lucía y U. Católica.

En ese contexto, y tras más de una hora, el Metro de Santiago confirmó el restablecimiento del servicio en Línea 1, por lo que toda la red se encuentra disponible.