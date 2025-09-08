Metro de Santiago restablece servicio en Línea 1 tras cierre de estaciones por persona en la vía
Revisa cómo funciona el servicio hoy.
En horas de la mañana de este lunes, el Metro de Santiago informó el cierre de 4 estaciones.
Según detallaron en sus redes sociales, la situación afectó a la Línea 1, y se dio producto de una persona en la vía.
La empresa indicó que el servicio de trenes solo funcionaba de manera parcial entre las estaciones San Pablo/Los Héroes, y entre Baquedano/Los Dominicos, por lo que las estaciones que se encontraban cerradas eran La Moneda, U. de Chile, Santa Lucía y U. Católica.
En ese contexto, y tras más de una hora, el Metro de Santiago confirmó el restablecimiento del servicio en Línea 1, por lo que toda la red se encuentra disponible.