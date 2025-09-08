;

Martín Vidaurre marca otro hito en su carrera y clasifica a la final del Mundial de Mountain Bike

En Suiza, el nacional se metió entre los mejores del short track y mañana martes competirá por el título planetario.

Carlos Madariaga

Este lunes, Martín Vidaurre sacó la cara por Chile en la disputa del Mundial de Mountain Bike.

En la localidad de Valais, Suiza, el medallista panamericano y campeón mundial sub 23 participó de la ronda clasificatoria de la modalidad short track.

A diferencia del cross-country olímpico, que es la especialidad del nacional, en este caso es un recorrido menor, pero más explosivo en cuanto al esfuerzo para los competidores.

Con un tiempo de 19 minutos y 50 segundos, Martín Vidaurre finalizó sexto en su heat clasificatorio, a solo cinco segundos de los líderes de la prueba, los franceses Victor Koretsky y Mathis Azzaro.

Así las cosas, el ciclista de 25 años se instaló en la final planetaria, que se disputará este martes, a contar de las 13:00 horas de Chile.

El otro representante nacional en la clasificatoria de los short tracks, Nicolás Delich finalizó en el puesto 22 del heat y no pudo meterse en la definición de mañana.

