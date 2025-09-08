;

Jóvenes recuperan famosa picada para convertirla en centro cultural en Estación Central

Osvaldo Muñoz, Fundador de la Coordinadora Social UNE y el cantante urbano Blas Diaz, gestores asociados a esta iniciativa, hablaron con Lucía López.

Jóvenes recuperan famosa picada para convertirla en centro cultural en Estación Central / ADN

En Plaza ADN, Lucía López entrevistó a jóvenes de Estación Central, entre ellos un músico urbano local, que recuperaron icónica picada para transformarla en un centro cultural comunitario.

Osvaldo Muñoz, Fundador de la Coordinadora Social UNE (Centro Cultural CENTRARTE) y el cantante urbano, Blas Diaz, son los dos gestores asociados a esta iniciativa que hoy tiene entre sus objetivos integrar multiculturalmente las experiencias de las y los vecinos del barrio, y apoyarles con diversas activaciones sociales en coordinación con otras instituciones.

La creación de este centro comenzó con la colaboración de los dueños de la histórica picada chilena “Pancho Causeo” fundada a inicios del siglo pasado. Tras cerrar sus puertas en 2020 por la pandemia, esta coordinadora social la ubicó y en conjunto, trabajaron para devolverle su antiguo esplendor, orgullo de la comuna.

El lugar ha sido recuperado por jóvenes que buscan reestablecer su legado cultural y social, convirtiéndolo en un centro cultural con eventos de cueca y otros géneros musicales, además de servicios sociales para la comunidad como activaciones de salud o peluquería.

Hoy, el espacio tiene dos enfoques: uno cultural, a cargo de @centrarte_centrocultural, con talleres y espectáculos para toda la familia, y uno social, a través de la coordinadora.

El Pancho Causeo se encuentra en una casona de fachada roja, en la esquina de Avenida Ecuador y Toro Mazote, en el barrio Pila del Ganso de Estación Central.

Para conocer los atractivos eventos y cursos de cueca que están realizando los invitamos a revisar este Nuevo Capítulo de Plaza ADN, un programa dedicado a compartir historias de cooperación de personas, comunidades y países que han unido esfuerzos para encontrar soluciones sostenibles a sus desafíos.

