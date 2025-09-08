Inflación no se mueve en agosto y sorprende a analistas: comer afuera sale cada vez más caro / Westend61

Sorpresa en la economía: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0% en agosto de 2025, acumulando 2,9% en el año y de 4,0% en los últimos 12 meses.

Esto significa que la inflación se modera, ya que analistas habían anticipado un aumento de 0,2% en los precios en agosto, de acuerdo a la encuesta de Bloomberg.

Cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) y transporte (-0,5%), según reporta el INE.

¿Qué subió de precio? Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron un 0,9% al alza. Comer fuera de casa está cada vez más caro: El boletín del INE reporta que alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares tuvieron un aumento mensual de 0,6%, registrando una variación de 4,2% durante el año.