;

Inflación no se mueve en agosto y sorprende a analistas: comer afuera sale cada vez más caro

En el IPC se produjeron descensos en los precios de equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) y transporte (-0,5%).

ADN Radio

Inflación no se mueve en agosto y sorprende a analistas: comer afuera sale cada vez más caro

Inflación no se mueve en agosto y sorprende a analistas: comer afuera sale cada vez más caro / Westend61

Sorpresa en la economía: el Índice de Precios al Consumidor (IPC) anotó una variación mensual de 0,0% en agosto de 2025, acumulando 2,9% en el año y de 4,0% en los últimos 12 meses.

Esto significa que la inflación se modera, ya que analistas habían anticipado un aumento de 0,2% en los precios en agosto, de acuerdo a la encuesta de Bloomberg.

Cinco de las 13 divisiones que conforman la canasta del IPC aportaron incidencias positivas en la variación mensual del índice, seis presentaron incidencias negativas y dos registraron nula incidencia.

Revisa también:

ADN

Entre las divisiones con descensos en sus precios, destacaron equipamiento y mantención del hogar (-1,2%) y transporte (-0,5%), según reporta el INE.

¿Qué subió de precio? Los alimentos y bebidas no alcohólicas aportaron un 0,9% al alza. Comer fuera de casa está cada vez más caro: El boletín del INE reporta que alimentos adquiridos en restaurantes, cafés y similares tuvieron un aumento mensual de 0,6%, registrando una variación de 4,2% durante el año.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad