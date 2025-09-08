La profesora y divulgadora lingüística española Elena Herraiz Medina, conocida como Linguriosa, compartió en su canal de YouTube (con 867 mil suscriptores) un análisis sobre el español que se habla en Chile.

En el video titulado “Español de Chile: ¿lengua o dialecto?”, Herraiz identifica tanto similitudes con otras variantes como rasgos propios del país.

Entre los fenómenos destacados, menciona la pronunciación de la CH como un sonido africado, que “empieza siempre como una oclusiva y luego se mantiene como una fricativa. Eso no es único de Chile, se repite en algunos lugares de España como Andalucía y en Islas Canarias”.

También explica el voseo pronominal, que consiste en usar vos en lugar de tú: “Se usa vos sin la S final (…) parece ser algo muy asociado a los jóvenes, al habla muy familiar o que incluso puede estar marcado o ser vulgar en algunas situaciones. Esto se ocupa en otros países de Latinoamérica”.

Voseo verbal único en Chile

Herraiz pone especial atención a uno de los voseos verbales chilenos, que considera un rasgo único del país: “En Chile, a diferencia del voseo pronominal (…) el voseo verbal está súper extendido (…) No solamente pierde la S final, sino que además monoptonga de una forma única”.

Las docente lo explica con verbos como cantai o estái, los que pierden la S final y presentan cambios vocálicos propios: “Es una forma muy curiosa, porque no solamente pierde la S final, sino que además monoptonga de una forma única, solamente en Chile”.

En el video completo, Herraiz también analiza otros modismos y rasgos propios del español chileno, invitando a comprender mejor cómo la lengua en el país combina influencias históricas con particularidades locales.