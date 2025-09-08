Prisión preventiva para joven de 19 años acusado de violar a su madre en Osorno

Un impactante caso de violencia sexual sacude a Osorno, en la región de Los Lagos. Un joven de 19 años fue enviado a prisión preventiva tras ser acusado de violar a su madre, una mujer de 38 años, en su domicilio ubicado en la población Manuel Rodríguez.

El hecho ocurrió mientras la víctima dormía y, al despertar, se encontró con que era agredida por su propio hijo. La mujer logró escapar y pedir ayuda a una vecina, tras lo cual fue trasladada al Hospital Base San José de Osorno para la aplicación del protocolo correspondiente.

El jefe de la Brigada Investigadora de Delitos Sexuales, subprefecto Cristian Calquín, precisó que la denuncia “estipula que la víctima, una mujer de 38 años de edad, habría sido agredida sexualmente por su hijo, el imputado, un hombre de 19 años de edad”.

En esa línea, agregó que “lo anterior ocurrió en circunstancias de que esta estaba durmiendo en su domicilio ubicado en la comuna de Osorno, quien al despertar se da cuenta de que había una persona violentándola sexualmente; esa persona era su hijo”.

El imputado, quien se desempeñaba como parquímetro en el centro de la ciudad, quedó a disposición de la justicia en la cárcel de Osorno mientras avanza la investigación del caso.