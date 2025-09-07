;

Primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anuncia su renuncia tras debacle electoral

El líder del Partido Liberal Demócrata dejará el cargo a menos de un año de asumir, presionado por las derrotas en las legislativas y las tensiones internas en su colectividad.

Verónica Villalobos

Primer ministro de Japón, Shigeru Ishiba, anuncia su renuncia tras debacle electoral

Santiago

El primer ministro japonés, Shigeru Ishiba, confirmó este domingo que renunciará a su cargo tras los malos resultados electorales que sufrió su partido, el gobernante Partido Liberal Demócrata (PLD), que perdió la mayoría en ambas cámaras del Parlamento. La decisión, dijo, busca dar paso a una nueva generación de dirigentes.

Ishiba, de 68 años, llegó al poder en septiembre de 2024 con la promesa de “crear un nuevo Japón”, impulsar el desarrollo de las regiones rurales y enfrentar el declive poblacional.

Sin embargo, en las elecciones legislativas de octubre de ese año su partido obtuvo sus peores resultados en 15 años, y en julio pasado también perdió la mayoría en el Senado, lo que aumentó las presiones para su salida.

“Decidí renunciar al cargo de presidente del Partido Liberal Democrático”, señaló en conferencia de prensa, añadiendo que “ahora que las negociaciones sobre las medidas arancelarias estadounidenses concluyeron, creo que es el momento adecuado”.

Durante su mandato, Ishiba debió enfrentar un escenario complejo marcado por la inflación y por la guerra comercial entre Estados Unidos y varias potencias. No obstante, logró que Washington redujera los aranceles a los automóviles japoneses del 27,5% al 15%, un respiro para la industria automotriz, pilar de la economía nipona.

Medios japoneses como NHK y Asahi Shimbun informaron que líderes del PLD, entre ellos el ex primer ministro Yoshihide Suga y el influyente Taro Aso, presionaron directamente a Ishiba para que diera un paso al costado. En paralelo, su principal rival interna, Sanae Takaichi, ya prepara una candidatura para sucederlo.

