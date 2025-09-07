;

Jeannette Jara recupera liderazgo y supera a Kast en primera vuelta, según Criteria

Pese al repunte de Jara, la encuesta proyecta que en un balotaje sería superada tanto por José Antonio Kast como por Evelyn Matthei.

Cristóbal Álvarez

Agencia Uno

Agencia Uno

Durante este viernes, la Encuesta Criteria reveló que Jeannette Jara recuperó el liderazgo presidencial con un 30% de apoyo, superando a José Antonio Kast (28%) y Evelyn Matthei (16%), en la primera medición de septiembre.

La primera medición de septiembre mostró un nuevo reordenamiento en el escenario presidencial, realizado entre el 2 y 4 de este mes mediante panel online a mayores de 18 años de todas las regiones del país.

En la consulta espontánea sobre quién debería ser el próximo presidente o presidenta de Chile, la candidata de centroizquierda Jeannette Jara registró un alza de tres puntos y alcanzó el 30% de las menciones, retomando el primer lugar que había perdido en agosto.

En tanto, el republicano José Antonio Kast quedó segundo con 28%, mientras que Evelyn Matthei subió a 16%. Más atrás aparecen Johannes Kaiser con 7% y Franco Parisi con 6%, tres puntos menos que en la encuesta anterior. El resto de los candidatos no supera el 2%.

En la simulación de primera vuelta con lista cerrada, Jara mantiene la delantera con un 29% de apoyo, Kast baja a 27% y Matthei crece a 17%. Kaiser llega al 9%, Parisi cae al 7%, Harold Mayne-Nicholls se mantiene en 2%, Marco Enríquez-Ominami marca 1% y Eduardo Artés no supera el 0%. Un 8% de los encuestados dijo no tener preferencia.

Segunda vuelta

Los escenarios de segunda vuelta, sin embargo, favorecen a la derecha. Si Jara enfrentara a Kast, el republicano obtendría 45% frente al 36% de la candidata oficialista, con un 19% que votaría nulo o en blanco.

En una eventual definición con Matthei, la exalcaldesa de Providencia se impondría con 42% sobre el 33% de Jara. En este caso, el 25% de los consultados optaría por anular o dejar su voto en blanco.

