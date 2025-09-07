Jeannette Jara recupera liderazgo y supera a Kast en primera vuelta, según Criteria

Durante este viernes, la Encuesta Criteria reveló que Jeannette Jara recuperó el liderazgo presidencial con un 30% de apoyo, superando a José Antonio Kast (28%) y Evelyn Matthei (16%), en la primera medición de septiembre.

La primera medición de septiembre mostró un nuevo reordenamiento en el escenario presidencial, realizado entre el 2 y 4 de este mes mediante panel online a mayores de 18 años de todas las regiones del país.

En la consulta espontánea sobre quién debería ser el próximo presidente o presidenta de Chile, la candidata de centroizquierda Jeannette Jara registró un alza de tres puntos y alcanzó el 30% de las menciones , retomando el primer lugar que había perdido en agosto.

En tanto, el republicano José Antonio Kast quedó segundo con 28%, mientras que Evelyn Matthei subió a 16%. Más atrás aparecen Johannes Kaiser con 7% y Franco Parisi con 6%, tres puntos menos que en la encuesta anterior. El resto de los candidatos no supera el 2%.

En la simulación de primera vuelta con lista cerrada, Jara mantiene la delantera con un 29% de apoyo, Kast baja a 27% y Matthei crece a 17%. Kaiser llega al 9%, Parisi cae al 7%, Harold Mayne-Nicholls se mantiene en 2%, Marco Enríquez-Ominami marca 1% y Eduardo Artés no supera el 0%. Un 8% de los encuestados dijo no tener preferencia.

Segunda vuelta

Los escenarios de segunda vuelta, sin embargo, favorecen a la derecha. Si Jara enfrentara a Kast, el republicano obtendría 45% frente al 36% de la candidata oficialista, con un 19% que votaría nulo o en blanco.

En una eventual definición con Matthei, la exalcaldesa de Providencia se impondría con 42% sobre el 33% de Jara. En este caso, el 25% de los consultados optaría por anular o dejar su voto en blanco.