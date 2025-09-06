;

AUDIO. Históricos de Alianza Lima anticipan la llave ante la U de Chile por Copa Sudamericana: “Ha jugado mucho mejor de visita”

En conversación con ADN Deportes, Leao Butrón y Juan José Jayo analizaron la situación de su exequipo y también la de la selección incaica, fuera del Mundial 2026.

Carlos Madariaga

Andrés Fernández

Héctor Garrido

Juan José Jayo en ADN Deportes

Juan José Jayo en ADN Deportes

02:17

Este sábado, los históricos de Alianza Lima se dieron cita en el Monumental para enfrentar a Colo Colo en el marco del centenario del club.

En ese contexto, algunos integrantes del elenco incaico conversaron con ADN Deportes.

“Espectacular la gente. Me retiré en 2020 y es primera vez que juego después de retirarme con esta cantidad de gente. Agradezco el respeto”, aseguró el exportero Leao Butrón.

“Es sensación de gratitud, estamos siempre agradecidos con Colo Colo cuando intentaron ayudar siempre en el momento más complicado del club”, complementó el exvolante Juan José Jayo.

Ambos anticiparon también el cruce que tendrá Alianza Lima ante la U de Chile por los cuartos de final de la Copa Sudamericana.

“Va a ser un partido parejo. Me parece que la U no está bien en el torneo local, pero internacionalmente lo ha hecho bien. Es parecido a lo que le pasa a Alianza”, repasó Leao Butrón, crítico del paso de los azules ante los incidentes en Avellaneda.

Creo que no debió pasar ninguno de los dos, deja un precedente de que si no se controla un escándalo va a pasar el visitante. El partido se debió terminar de jugar en el campo, pero ya está y espero que nos vaya bien a nosotros”, recalcó.

“Va a ser un partido parejo, como todo cuarto de final. Alianza tiene que imponerse de local, con su gente. Está en deuda en eso. El segundo va a estar parejo al no tener la U a su gente. Es ahí donde Alianza puede sacar un poquito de ventaja, ha jugado mucho mejor de visita”, advirtió Juan José Jayo.

El sombrío presente de Chile y Perú en Eliminatorias

Los dos exhistóricos de Alianza Lima también fueron seleccionados del Rímac durante su carrera, por lo que también sufren con la eliminación del Mundial 2026.

Está costando el recambio. Hasta hace poco contábamos con Guerrero, los que nos llevaron al Mundial tienen el trajín de su carrera y no están apareciendo jugadores con gran nivel que los pueda suplir. Ojalá el próximo entrenador pueda trabajar con miras al futuro, no tanto para el próximo Mundial”, dijo Juan José Jayo.

En tanto, Leao Butrón también se mostró sorprendido por el mal nivel de la selección chilena. “Está entre las selecciones más importantes de Sudamérica y después de un tiempo bastante positivo, no entiendo qué ha pasado. También sorprendió que Gareca no pudiera agarrarle la mano al equipo”, cerró en ADN Deportes.

