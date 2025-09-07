Carlo Acutis es proclamado santo y se convierte en el primer milenial canonizado

Santiago

El Vaticano vivió este domingo una jornada histórica con la canonización de Carlo Acutis, adolescente italiano fallecido en 2006 y conocido como el “influencer de Dios”.

Se trata del primer santo milenial de la Iglesia católica, cuya figura atrae cada año a miles de peregrinos en Asís, donde reposan sus restos.

Revisa también Papa León XIV rompe siglos de tradición y genera polémica en el Vaticano

Durante la misa solemne, el papa León XIV también canonizó al estudiante Pier Giorgio Frassati, joven turinés fallecido en 1925 a los 24 años, recordado por su compromiso social y su pasión por el alpinismo.

Acutis, que murió de leucemia a los 15 años, destacó por combinar su vida cotidiana con una profunda fe y por difundirla a través de internet, lo que le valió el apodo de “ciberapóstol”. El Vaticano le atribuye dos milagros, la curación de un niño brasileño con una rara enfermedad y la recuperación de una estudiante costarricense tras un grave accidente.

La ceremonia contó con una gran afluencia de jóvenes, algunos portando banderas e imágenes del nuevo santo. “¡Me alegra ver a tantos jóvenes!”, expresó el pontífice al inicio de la celebración, que fue seguida también en Asís a través de pantallas gigantes.