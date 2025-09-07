Carlo Acutis es proclamado santo y se convierte en el primer milenial canonizado
Miles de fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia encabezada por el papa León XIV.
El Vaticano vivió este domingo una jornada histórica con la canonización de Carlo Acutis, adolescente italiano fallecido en 2006 y conocido como el “influencer de Dios”.
Se trata del primer santo milenial de la Iglesia católica, cuya figura atrae cada año a miles de peregrinos en Asís, donde reposan sus restos.
Durante la misa solemne, el papa León XIV también canonizó al estudiante Pier Giorgio Frassati, joven turinés fallecido en 1925 a los 24 años, recordado por su compromiso social y su pasión por el alpinismo.
Acutis, que murió de leucemia a los 15 años, destacó por combinar su vida cotidiana con una profunda fe y por difundirla a través de internet, lo que le valió el apodo de “ciberapóstol”. El Vaticano le atribuye dos milagros, la curación de un niño brasileño con una rara enfermedad y la recuperación de una estudiante costarricense tras un grave accidente.
La ceremonia contó con una gran afluencia de jóvenes, algunos portando banderas e imágenes del nuevo santo. “¡Me alegra ver a tantos jóvenes!”, expresó el pontífice al inicio de la celebración, que fue seguida también en Asís a través de pantallas gigantes.