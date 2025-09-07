;

Carlo Acutis es proclamado santo y se convierte en el primer milenial canonizado

Miles de fieles se reunieron en la Plaza de San Pedro para presenciar la ceremonia encabezada por el papa León XIV.

Verónica Villalobos

Carlo Acutis es proclamado santo y se convierte en el primer milenial canonizado

Santiago

El Vaticano vivió este domingo una jornada histórica con la canonización de Carlo Acutis, adolescente italiano fallecido en 2006 y conocido como el “influencer de Dios”.

Se trata del primer santo milenial de la Iglesia católica, cuya figura atrae cada año a miles de peregrinos en Asís, donde reposan sus restos.

Revisa también

ADN

Durante la misa solemne, el papa León XIV también canonizó al estudiante Pier Giorgio Frassati, joven turinés fallecido en 1925 a los 24 años, recordado por su compromiso social y su pasión por el alpinismo.

Acutis, que murió de leucemia a los 15 años, destacó por combinar su vida cotidiana con una profunda fe y por difundirla a través de internet, lo que le valió el apodo de “ciberapóstol”. El Vaticano le atribuye dos milagros, la curación de un niño brasileño con una rara enfermedad y la recuperación de una estudiante costarricense tras un grave accidente.

La ceremonia contó con una gran afluencia de jóvenes, algunos portando banderas e imágenes del nuevo santo. “¡Me alegra ver a tantos jóvenes!”, expresó el pontífice al inicio de la celebración, que fue seguida también en Asís a través de pantallas gigantes.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad