Habitantes de San Ramón exigen medidas de seguridad en la “esquina de la muerte” tras reiterados accidentes

Santiago

Un grave problema de seguridad vial afecta a la comuna de San Ramón, donde la intersección de las calles Ismael Tocornal con Esperanza se ha ganado el nombre de “esquina de la muerte” debido a la gran cantidad de choques registrados.

Los vecinos relataron que las colisiones son semanales y que ya se han registrado víctimas fatales, lo que ha encendido las alarmas en la comunidad.

Óscar Calfileo, director ejecutivo de la ONG Chile Te Necesita, advirtió que esta situación no puede seguir siendo ignorada.

“Señor alcalde, los vecinos de las calles Ismael Tocornal con Esperanza me han hecho llegar con profunda preocupación la falta de equipamiento y semáforos en la esquina que ellos mismos le han denominado la esquina de la muerte. Este punto se ha transformado en una esquina de alto riesgo donde peatones y conductores se ven expuestos a accidentes que podrían evitarse con una adecuada señalización. No podemos esperar más tragedias para recién actuar”, declaró.

El dirigente añadió que, en representación de los habitantes, exige “la instalación de semáforos, equipamiento vial de marcaciones y toda la señalética necesaria para prevenir muertes. La prevención es salvar vidas y es deber del alcalde garantizarla”.

En la misma línea, el concejal Mario Alarcón reafirmó el llamado de los vecinos. “Aquí, en la esquina de Esperanza con Ismael Tocornal, ya han ocurrido múltiples accidentes con resultado fatal. A la fecha han fallecido dos personas. Esta denuncia la hemos hecho llegar al Concejo Municipal y al señor alcalde, y esperamos que ahora sí tenga respuesta. Los vecinos están muy preocupados y cansados de tanta tragedia”, sostuvo.