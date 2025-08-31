Fórmula 1: Oscar Piastri aprovecha el abandono de Norris y se queda con el GP de Países Bajos

El australiano Oscar Piastri (McLaren) se quedó este domingo con el Gran Premio de Países Bajos, el decimoquinto del Mundial de la Fórmula 1, que se celebró en el circuito de Zandvoort, ubicado al oeste de la ciudad de Ámsterdam.

Tras haber liderado la clasificación de ayer sábado, el piloto de 24 años obtuvo su séptima victoria del año, en una jornada para el olvido de su compañero Lando Norris.

Esto porque el británico, con solo siete veces vueltas por delante y cuando marchaba segundo, abandonó la carrera por problemas en la unidad de potencia de su monoplaza y le sirvió en bandeja el triunfo a Piastri.

El podio lo completaron el neerlandés Max Verstappen (Red Bull) y el debutante francés Isack Hadjar (Racing Bulls), que acabó tercero y festejó así su primer podio en la principal competición de automovilismo.

Por otro lado, los Ferrari de Lewis Hamilton y Charles Leclerc también abandonaron por accidentes. George Russell (Mercedes), Alex Albon (Williams), Oliver Bearman (Haas), Lance Stroll (Aston Martin), Fernando Alonso (Mercedes), Yuki Tsunoda (Red Bull) y Esteban Ocón (Haas) cerraron el top 10.

En tanto, el argentino Franco Colapinto (Alpine) terminó 11°, quedando al borde de sumar sus primeros puntos y logrando su mejor actuación con la escudería francesa en la Fórmula 1.

De esta manera, Piastri sigue liderando con 309 puntos, 34 más que Norris (275) y con 104 sobre Verstappen. La próxima prueba, el Gran Premio de Italia, se disputará el domingo 7 de septiembre en el circuito de Monza.