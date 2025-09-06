Cambio de hora 2025: ¿Qué hora es en Chile? Revisa el huso oficial tras el inicio del horario de verano / delihayat

La noche de este sábado 6 de septiembre se realizó el segundo cambio de hora 2025 en Chile, donde se adelantaron casi todos los relojes y dispositivos electrónicos en 60 minutos.

Así, el huso oficial dio inicio al horario de verano, el cual se mantendrá vigente hasta el primer sábado de abril de 2026.

De tal forma, se vendrán jornadas donde el sol tardará un poco más en aparecer durante las mañanas. Mientras, en la tardes también durará más la luz natural.

Eso sí, la situación no se aplicó para las regiones de Aysén y Magallanes, donde se mantiene el mismo horario durante los 365 días del año.

Nueva horario de verano 2025-2026: ¿Qué hora es en Chile?

Si se pasó por alto la actualización, o derechamente existe cierta confusión sobre en qué momento de la jornada se está, siempre se puede revisar en el sitio web más confiable para lo mismo.

Con esto último nos referimos a www.horaoficial.cl, plataforma que que depende directamente del Servicio Hidrográfico y Oceanográfico de la Armada (SHOA).

En el portal especializado se puede encontrar el detalle tanto de Chile Continental como también de Chile Insular, donde se pasó de las 22:00 horas a las 23:00 horas.

Sumado a todo lo anterior, también es posible chequear el tiempo universal coordinado.