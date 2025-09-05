;

VIDEO. “Tachuela Grande” tras polémica con Microbio: “El charchazo se lo di con cariño (...) como un padre a un hijo malcriado”

El patriarca de Los Tachuelas, reconoció en Ciudadano ADN el altercado en el Caupolicán, pero aseguró que se trató de un arrebato motivado por años de provocaciones y ofensas públicas.

Nelson Quiroz

El enfrentamiento entre Joaquín Maluenda, conocido como el “Tachuela Grande”, y Sebastián Lillo, “Microbio Caluga”, remeció al mundo circense tras ser registrado en el Teatro Caupolicán.

En conversación con Ciudadano ADN, el artista circense entregó su versión y reflexionó sobre lo ocurrido, insistiendo en que su reacción se debió a un tema de dignidad personal y familiar.

“Fui tratado de lacra, de ladrón y de corrupto. Tengo todos los videos y pruebas en manos de mi abogado. Ese día yo fui a ver unos aparatos para el Día Nacional del Circo, y al encontrarme con él sentí que tenía que encararlo. No podía permitir que siguiera vociferando que le tengo miedo”, afirmó.

El artista de 73 años sostuvo que su decisión de enfrentar a Lillo fue más un acto de defensa personal que una pelea planificada: “Jamás pensé llegar a las manos, pero él me desafió delante de todos. Sentí que estaba en juego mi honor, el de mi familia, mis nietos y mi trayectoria. Le di un charchazo con cariño, como el padre que reprende a un hijo malcriado”.

