Se aclara el misterio en torno a la muerte de Dan Rivera, ‘cuidador’ de la famosa muñeca Annabelle

El misterio en torno al fallecimiento de Dan Rivera, cuidador de la muñeca Annabelle, investigador de lo paranormal y miembro destacado de la New England Society of Psychic Research (NESPR), quedó finalmente despejado.

Hay que recordar que el hombre de 54 años fue encontrado sin vida el pasado 13 de julio en un hotel de Gettysburg, Pensilvania, mientras participaba en una gira en la que se exhibía la famosa muñeca conocida por inspirar la saga cinematográfica El Conjuro.

De acuerdo con el informe del forense del condado de Adams, la causa fue natural y derivada de problemas cardíacos preexistentes.

“El señor Rivera tenía un historial conocido de problemas cardíacos, lo cual es consistente con los hallazgos”, señaló Francis Dutrow, encargado de la investigación.

El documento también dejó en claro que Annabelle no se encontraba en la habitación en el momento del deceso y que no había elementos sospechosos en la escena.

La coincidencia entre su muerte y la gira con la muñeca desató especulaciones en redes sociales sobre supuestas maldiciones. Sin embargo, tanto autoridades como colegas rechazaron estas versiones.

Jason Hawes, protagonista de Ghost Hunters, lamentó el clima de en torno a la pérdida de “un buen hombre” pidió respeto hacia la familia.

“Lo más difícil ahora es ver publicaciones que vinculan su muerte a cosas como la muñeca Annabelle. Eso es simplemente repugnante. Enfoquémonos en recordarlo por quien fue realmente”, cuestionó.

Transitando en torno a la paranormal

Nacido en Connecticut, Rivera trabajó durante más de una década con la NESPR, organización fundada por los reconocidos investigadores Ed y Lorraine Warren.

Desde la sociedad valoraban su trabajo y dedicación de forma especial y lo desfcriben como una presencia constante y un referente de apoyo en el grupo.

Participó en programas como Most Haunted Places (Travel Channel) y 28 Days Haunted (Netflix), además de dedicar buena parte de su tiempo a difundir y enseñar sobre fenómenos paranormales.

“Dan creía realmente en compartir sus experiencias y en enseñar a la gente sobre lo paranormal. Su bondad y pasión tocaron a todos los que lo conocieron”, comentaron desde NESPR en un comunicado.

Su vínculo con Annabelle

Dan Rivera relató en entrevistas lo complejo que era manipular la muñeca. En 2022 declaró a la emisora i95Rock que debía prepararse espiritualmente antes de moverla.

“Tengo que ir a la iglesia, confesarme, y recibir la bendición de un sacerdote antes de siquiera tocarla”, confesó, rodeando de aún más misterio su imagen.

En otra ocasión aseguró haber experimentado escalofríos y temblores tras trasladarla, lo que lo llevó a abandonar el museo esa misma noche.

Pese a los mitos que rodean a Annabelle desde que los Warren la resguardaron en los años 70, expertos y allegados insisten: la muerte de Dan Rivera no guarda relación con la muñeca, sino con su frágil salud cardíaca.