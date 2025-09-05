;

La diabetes tipo 5 ya es oficial: qué es y cómo se diferencia de otros tipos de diabetes

“Diabetes” no es una sola enfermedad. Es un conjunto de condiciones con causas distintas que llevan a azúcar elevada en sangre.

Mario Vergara

Mario Vergara

La Federación Internacional de Diabetes reconoció la diabetes tipo 5 como una entidad distinta. El cambio no es un detalle semántico: ayuda a diagnosticar mejor, elegir tratamientos adecuados y diseñar políticas de salud para poblaciones específicas. Aquí te explicamos, de forma clara, cómo queda hoy el mapa de la diabetes y en qué consiste esta nueva categoría.

Tipo 1: autoinmune y dependiente de insulina

Ocurre cuando el sistema inmune destruye por error las células del páncreas que producen insulina. No está ligada a la dieta ni al estilo de vida y puede aparecer a cualquier edad. Su manejo requiere insulina de por vida (inyecciones o bombas). En casos muy seleccionados se han utilizado trasplantes de células pancreáticas o derivados de células madre, aunque aún no son terapias de uso amplio y exigen inmunosupresión.

Tipo 2: la más frecuente y heterogénea

Representa la mayoría de los casos. Suele asociarse a exceso de peso, pero también afecta a personas con IMC normal, especialmente si tienen fuerte predisposición genética o pertenecen a poblaciones de mayor riesgo (por ejemplo, sur de Asia, ascendencia africana o caribeña).Se trata combinando cambios de estilo de vida y medicamentos que aumentan la insulina disponible o mejoran su efecto (como metformina). La personalización terapéutica mejora los resultados. En algunos pacientes, dietas muy bajas en calorías han logrado remisiones clínicas.

Diabetes gestacional: aparece en el embarazo

Entre las semanas 24–28, los cambios hormonales pueden reducir la sensibilidad a la insulina. Factores de riesgo: sobrepeso/obesidad, antecedentes familiares, haber tenido bebés grandes y ciertas ascendencias (Oriente Medio, sur de Asia, población negra y del Caribe). Se maneja con dieta y ejercicio, y si es necesario con fármacos o insulina.

Formas menos comunes (pero importantes)

  • Neonatal: en los primeros meses de vida; causas genéticas que alteran la secreción de insulina. Algunas variantes responden a comprimidos que estimulan al páncreas.
  • MODY (inicio en la madurez de jóvenes): varios subtipos genéticos; algunos afectan cómo el páncreas “detecta” el azúcar u otros su desarrollo.
  • Tipo 3c: secundaria a daño pancreático (pancreatitis, cirugía, cáncer de páncreas).
  • Relacionada con fibrosis quística: muy prevalente en esta condición; hasta un tercio la desarrolla antes de los 40 años.

Tipo 5: la nueva categoría vinculada a desnutrición temprana

La diabetes tipo 5 describe cuadros de bajo peso corporal con deficiencia de insulina no causada por autoinmunidad. Se asocia a desnutrición en etapas tempranas de la vida, que limitaría el desarrollo del páncreas y reduciría sus “reservas” de células productoras de insulina.

  • ¿Dónde se ve más? En países de bajos ingresos, con una prevalencia estimada de 20–25 millones de personas.
  • ¿Por qué importa? Porque no se maneja igual que la tipo 1 (no hay base autoinmune) ni que la tipo 2 clásica; exige diagnóstico preciso y estrategias específicas de nutrición y tratamiento.

Por qué esta nueva clasificación importa

“Diabetes” no es una sola enfermedad. Es un conjunto de condiciones con causas distintas que llevan a azúcar elevada en sangre. Poner nombre correcto a cada subtipo mejora el tratamiento, evita errores (por ejemplo, dar fármacos ineficaces para ese mecanismo) y orienta la prevención.Reconocer la tipo 5 impulsa a los sistemas de salud a mirar la desnutrición infantil y sus consecuencias a largo plazo, y a priorizar intervenciones para poblaciones vulnerables.

