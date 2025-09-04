;

Salsa, el yas y el yoyo: así fue la primera feria de emprendedores colombianos en Antofagasta

El evento fue una vitrina de emprendimiento, cultura y networking en una de las zonas donde más migrantes han llegado desde ese país.

Una experiencia cargada de sabor, cultura y creatividad: se realizó la primera feria de Emprendedores Colombianos en Antofagasta, una iniciativa organizada por el Consulado General de Colombia en la capital regional, a través del programa Colombia Nos Une.

La feria reunió a más de 20 emprendedores colombianos residentes en la región, quienes ofrecieron una variada muestra de productos y servicios: desde gastronomía típica, artesanías, estética y textiles, hasta la maestría de expertos en café.

La iniciativa se realizó frente a la histórica Casa Gibbs con el propósito de poner en valor uno de los lugares patrimoniales más destacados de Antofagasta.

Además, se realizaron concursos de juegos tradicionales colombianos, como el yas, el yoyo y la coca, que despertaron nostalgia y alegría entre los asistentes. La Cocotera, emprendedora gastronómica, ofreció una divertida actividad mostrando cómo sus ancestros extraían la pulpa del coco utilizando una concha marina.

La feria también tuvo música en vivo, salsa, teatro y poesía, lo que resaltó la identidad de los chocoanos, gentilicio de los nacidos en el departamento del Chocó.

