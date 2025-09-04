;

Programación Eliminatorias Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy, 4 de septiembre, y quién transmite por TV?

La penúltima jornada de la ruta a la próxima Copa del Mundo en Sudamérica se desarrollará este jueves con cinco partidos.

Carlos Madariaga

Programación Eliminatorias Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy, 4 de septiembre, y quién transmite por TV?

Programación Eliminatorias Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy, 4 de septiembre, y quién transmite por TV? / AIZAR RALDES

Hoy, jueves 4 de septiembre, continuará la disputa de las Eliminatorias al Mundial 2026 en Sudamérica, con cinco partidos en la programación de la decimoséptima fecha.

La jornada comenzará a las 19:30 horas, con cuatro partidos en paralelo. En uno, Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires.

Revisa también:

ADN

Otro tendrá a Colombia enfrentando a Bolivia en el Roberto Meléndez de Barranquilla.

A la misma hora, en el Defensores del Chaco, Paraguay se medirá con Ecuador.

Y también a las 19:30 horas, Uruguay chocará con Perú en el Centenario de Montevideo.

El cierre de acción se dará a partir de las 20:30 horas, en el Maracaná, donde Chile visitará a Brasil, encuentro que será transmisión en vivo de ADN Deportes.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Programación Eliminatorias Mundial 2026: ¿quién transmite por tv?

Jueves 4 de septiembre

19:30 horas | Argentina vs. Venezuela | Monumental de Buenos Aires | Chilevisión y Disney+

19:30 horas | Colombia vs. Bolivia | Roberto Meléndez de Barranquilla | Disney+

19:30 horas | Paraguay vs. Ecuador | Defensores del Chaco | Disney+

19:30 horas | Uruguay vs. Perú | Centenario | Disney+

20:30 horas | Brasil vs. Chile | Maracaná | Mega y Mega2

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad