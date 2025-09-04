Programación Eliminatorias Mundial 2026: ¿Qué partidos se juegan hoy, 4 de septiembre, y quién transmite por TV? / AIZAR RALDES

Hoy, jueves 4 de septiembre, continuará la disputa de las Eliminatorias al Mundial 2026 en Sudamérica, con cinco partidos en la programación de la decimoséptima fecha.

La jornada comenzará a las 19:30 horas, con cuatro partidos en paralelo. En uno, Argentina recibirá a Venezuela en el Monumental de Buenos Aires.

Otro tendrá a Colombia enfrentando a Bolivia en el Roberto Meléndez de Barranquilla.

A la misma hora, en el Defensores del Chaco, Paraguay se medirá con Ecuador.

Y también a las 19:30 horas, Uruguay chocará con Perú en el Centenario de Montevideo.

El cierre de acción se dará a partir de las 20:30 horas, en el Maracaná, donde Chile visitará a Brasil, encuentro que será transmisión en vivo de ADN Deportes.

Recuerda que toda la acción de las Eliminatorias 2026 la puedes seguir en vivo y en directo junto al equipo de ADN, a través de todas sus plataformas y redes sociales.

Programación Eliminatorias Mundial 2026: ¿quién transmite por tv?

Jueves 4 de septiembre

19:30 horas | Argentina vs. Venezuela | Monumental de Buenos Aires | Chilevisión y Disney+

19:30 horas | Colombia vs. Bolivia | Roberto Meléndez de Barranquilla | Disney+

19:30 horas | Paraguay vs. Ecuador | Defensores del Chaco | Disney+

19:30 horas | Uruguay vs. Perú | Centenario | Disney+

20:30 horas | Brasil vs. Chile | Maracaná | Mega y Mega2