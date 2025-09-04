Presidente del PC valora ratificación de candidatura de Jadue: “Lo mejor para la democracia es que sea candidato”

En medio del homenaje a Salvador Allende, al cumplirse 55 años de su triunfo en las presidenciales, el presidente del Partido Comunista (PC), Lautaro Carmona, se refirió a la ratificación de Daniel Jadue como candidato a diputado.

Recordar que el Segundo Tribunal Electoral de la Región Metropolitana rechazó este miércoles el recurso de inhabilitación que presentó Renovación Nacional.

Al respecto, Carmona dijo que “vamos a seguir pendientes todo el tiempo hasta que se diluciden cualquier fenómeno que pudiera afectar su candidatura”.

Luego, añadió: “En justicia lo que corresponde del punto de vista político, es que dada su raigambre, lo que es su ascendiente en una zona muy importante de la población, lo mejor para la democracia y para todos es que sea candidato”.

Condena “red de bots”

Por otro lado, el timonel del PC condenó la “red de bots” liderada por un grupo de sujetos que estarían detrás de los ataques a Evelyn Matthei y Jeannette Jara, que dio cuenta un reportaje de Chilevisión.

“Es muy grave, del punto de vista de los que son los códigos básicos para sostener un sistema democrático. Se está apelando a recursos que son abiertamente atentatorios a cómo funciona la transparencia política”, señaló.

“Hay una explicación al país que le deben los sectores de derecha respecto a este accionar de grupos fácticos que alteran, tergiversan, descalifican y buscan por la vía de la caricatura afectar lo que son las propuestas en debate”, finalizó Lautaro Carmona.