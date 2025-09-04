Pagarán los platos rotos: el plantel femenino de la U de Chile es el primer damnificado directo tras la masacre de Avellaneda / NurPhoto

Este jueves se dio a conocer el sorteo de los grupos para la disputa de la Copa Libertadores Femenina 2025.

Al respecto, Colo Colo quedó emparejado en el grupo C junto con São Paulo (Brasil), San Lorenzo (Argentina) y Olimpia (Paraguay).

En tanto, la U de Chile competirá en el Grupo D, donde enfrentarán a Nacional (Uruguay), Libertad (Paraguay) y un equipo de Colombia que aún no se define.

Sin embargo, las “Leonas” tendrán un percance no menor en torno a su expedición en Buenos Aires de cara al torneo continental, el cual comenzará el próximo 2 de octubre.

Todo tomando en cuenta la prohibición que dio a conocer la Agencia de Prevención de la Violencia en el Deporte (Aprevide) tras la serie de incidentes en el partido de Copa Sudamericana entre la U de Chile e Independiente.

Dicha determinación impide que los fanáticos del cuadro azul puedan ingresar a cualquier estadio en la provincia de Buenos Aires hasta el 31 de diciembre de 2027, con lo que quien quisiera seguir al club en la Copa Libertadores Femenina no podrá entrar a los partidos.

Así las cosas, la U de Chile no tendrá hinchas acompañándolos en cancha durante su participación en el máximo torneo continental de clubes a nivel femenino.