PlayStation Plus: estos son los juegos gratis de septiembre 2025

Desde Sony Interactive Entertainment (SIE) ya dieron a conocer los juegos que estarán disponibles para su descarga sin costo adicional durante el mes de septiembre, solamente con la suscripción a PlayStation Plus.

Como es costumbre, el mundo gamer se mantuvo atento a qué títulos son los elegidos por la compañía. Finalmente ya se conocen las elecciones y volverán a ser tres entregas.

Es importante aclarar que se trata de los videojuegos mensuales que va entregando PS Plus para sus suscriptores. Vale decir, solo basta con el acceso al nivel Essential, el más básico de todos.

De esta manera, llegan a complementar el Catálogo de Juegos, que varía según el nivel de servicio que se tenga contratado, pero no corresponden a la misma lista.

Los juegos ya están disponibles (desde este martes 2) y se mantendrán hasta el 6 de octubre. Hay que recordar que una vez sean agregados a tu biblioteca, pueden ser conservados y tener acceso a ellos en cualquier momento, siempre y cuando la suscripción a Plus siga activa.

Revisa los juegos para agosto de 2025 a continuación :

Psychonauts 2

Razputin “Raz” Aquato, acróbata entrenado y joven psíquico con grandes poderes, cumple su sueño de toda la vida al unirse a la organización internacional de espionaje psíquico conocida como los Psychonauts.

Desarrollado por Double Fine y nominado en el The Game Award al Juego del Año, el título fue lanzado en 2021 en diferentes plataformas. Su valor en la PS Store es de US$59.99.

Stardew Valley

Heredaste la antigua parcela agrícola de tu abuelo en Stardew Valley. Equipado con herramientas de segunda mano y unas monedas, te dispones a comenzar tu nueva vida. ¿Podrás aprender a vivir de la tierra y transformar estos campos cubiertos de maleza en un hogar próspero? No será fácil.

Desarrollado por The Secret Police Limited y ConcernedApe, fue lanzado en 2016 y además fue nominado en el The Game Award al Mejor Videojuego Independiente. Su precio en la Store es de US$14.99.

Viewfinder

Utiliza una cámara instantánea para desafiar la percepción, redefinir la realidad y transformar el mundo. Observa el mundo a través de una nueva perspectiva en esta encantadora y única aventura de ingenio en primera persona.

Lanzado en 2023 para PlayStation y PC, el proyecto desarrollado por Sad Owl Studios ganó dos premios BAFTA. Su precio en la PlayStation Store es de US$24.99.