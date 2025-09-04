;

Junaeb presenta ramen chileno: La innovadora propuesta que busca llegar a los comedores escolares

El plato es elaborado con algas locales.

José Campillay

La Junta Nacional de Auxilio Escolar y Becas (Junaeb) realizó un particular ensayo gastronómico que podría marcar un giro en la alimentación escolar en Chile.

El hecho se desarrolló en Cerro Navia, donde estudiantes del Liceo Politécnico San Francisco Solano participaron en la degustación de un prototipo de “ramen chileno”. Esto, para evaluar su incorporación al Programa de Alimentación Escolar (PAE).

La iniciativa se enmarca en la estrategia Del Mar a tu Escuela, que busca integrar más productos marinos a las raciones estudiantiles, destacando su aporte nutricional y bajo impacto ambiental.

El plato presentado ofrecía ingredientes tradicionales: tallarines, pollo, huevo duro, zanahoria y cebollín, con un caldo elaborado a partir de algas deshidratadas (luga, cochayuyo y calabacillo).

Revisa también:

ADN

Al hidratarse con agua caliente, la base se convierte en una sopa que contiene un 5% de algas, lo que potencia el valor nutritivo y simplifica la preparación en los comedores.

La directora nacional de Junaeb, Camila Rubio, sostuvo que el ensayo no solo busca innovar en la cocina escolar, sino también abrir la puerta a nuevos hábitos alimenticios.

“Impulsamos este ramen a la chilena como una alternativa innovadora para acercar el consumo de algas a niñas, niños y jóvenes, conscientes de su interés por la cultura asiática”, comentó.

“Cuando un estudiante prueba por primera vez un ramen con algas y dice ‘me gustó’, no es solo un plato nuevo, es la oportunidad de sembrar salud, educación nutricional y conexión alimentaria con las nuevas generaciones”, afirmó.

ADN

Rubio también adelantó que en la región de O’Higgins ya se prueban preparaciones tradicionales con algas, como tallarines con salsa boloñesa de mix marino, en alianza con mujeres recolectoras de la comuna de Navidad. “Este superalimento no solo nutre, también impulsa economías locales y autonomía femenina”, recalcó.

Desde Elige Vivir Sano, Valeska Naranjo destacó esta propuesta como “alternativa innovadora y atractiva“ que además permite ”avanzar hacia una dieta más equilibrada requiere integrar con mayor fuerza los productos del mar”, señaló.

La degustación incluyó una encuesta para medir la aceptación entre los estudiantes. Una de las participantes fue Sofía Ponce, creadora de contenido en TikTok sobre la alimentación escolar, quien destacó el resultado.

“Encontré exquisito el ramen. El sabor de cada ingrediente se podía percibir por separado y, en conjunto, aún mejor. El sabor a algas estaba perfectamente calculado, ni muy intenso ni muy débil. Realmente muy rico”, expuso.

El prototipo evaluado aporta 348,8 kcal por porción, con 39,97 g de carbohidratos, 22,6 g de proteínas y 5,7 g de lípidos. Junaeb elaborará un informe técnico con los resultados de la prueba para determinar ajustes y la viabilidad de ampliar el piloto a otros establecimientos, considerando también la logística de abastecimiento y la capacitación de los equipos de cocina.

