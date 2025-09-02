;

¿Planeas un viaje a Europa? Estas son las sustancias presentes en los esmaltes de uñas que prohibió la UE

A partir del 1 de septiembre la Unión Europea prohibió el uso de los compuestos tóxicos.

Sebastián Escares

En caso de que estés planeando un viaje a algún país europeo, tendrás que tener en cuenta la nueva prohibición que realizó la Unión Europea (UE).

En concreto, a partir de este lunes 1 de septiembre la UE prohibió el uso de dos sustancias tóxicas que están presentes en esmaltes y geles de uñas.

Se trata nada más y nada menos que del óxido de difenilfosfina (TPO, por sus siglas en inglés) y del dimetil-p-toluidina (DMTA).

Esto implica que a partir de ayer, 1 de septiembre, los productos nuevos que contienen las mencionadas sustancias no podrán comercializarse. En tanto, aquellos que ya fueron vendidos antes de la fecha, no podrán seguir suministrándose ni poniéndose a disposición de otra persona durante una actividad comercial.

Sumado a lo anterior, el reglamento obliga a los comerciantes y profesionales de centro de belleza a dejar de utilizar estos productos y deshacerse de los mismos.

De acuerdo a lo publicado por El País, la propuesta entró en vigor luego de que diversos estudios científicos demostraran que estos compuestos pueden dañar la salud de las personas que están constantemente expuestos a ellos.

Al respecto, el catedrático emérito de Medicina de la Universidad de Granada, Nicolás Olea, en conversación con el citado medio, detalló que “cuando te hacen este tipo de uñas artificiales, las profesionales aplican los productos y ponen una luz ultravioleta, que se mantiene unos minutos para producir una polimerización. Con la que se solidifica”.

“Es lo mismo que ocurre en los empastes dentales. Cuando alguien se muerde las uñas semipermanentes no sabe lo que se está metiendo en la boca”, agregó.

