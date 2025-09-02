;

165 mil personas en la mira del SII: entregan datos de quienes han recibido más de 50 transferencias en un mes

El promedio mensual alcanza 69 abonos y el 85% de los titulares concentra la actividad en un solo producto financiero.

Mario Vergara

165 mil personas en la mira del SII: entregan datos de quienes han recibido más de 50 transferencias en un mes

El Servicio de Impuestos Internos (SII) informó que 14 instituciones financieras entregaron, por primera vez, el reporte de titulares de cuentas que recibieron más de 50 transferencias en un mes o 100 en un semestre de personas o entidades distintas, entre enero y junio de 2025. En total, 165.571 contribuyentes –72% personas y 28% empresas– registraron 62,9 millones de abonos por más de $15 billones.

El SII precisó que, de las 18 entidades bancarias obligadas a informar bajo la Ley de Cumplimiento de las Obligaciones Tributarias, el 72% ya remitió datos, y que se revisa el eventual incumplimiento de las restantes. Banco de Chile lidera por cantidad de titulares informados (47.804); Santander, por número de abonos (15.668.991); y BCI, por monto total abonado ($6,8 billones). Por tipo de producto, cuentas corrientes concentran cerca del 60% de los casos y cuentas vista el 34%. El 97% de los titulares fue reportado por una sola institución.

En la distribución por intensidad de uso, el 75% de los informados recibió entre 100 y 499 transferencias en el semestre y el 13% entre 500 y 999, con un promedio de 69 abonos mensuales. Asimismo, el 85% posee solo un tipo de producto con alta cantidad de abonos.

Revisa también:

ADN

La directora (S) del SII, Carolina Saravia, destacó que la información “permitirá potenciar nuestro trabajo, especialmente, para combatir la evasión de IVA y Renta y el comercio informal, equiparando condiciones para negocios formalizados y asegurando la recaudación”. Añadió que los equipos de fiscalización analizan los reportes para distinguir cumplidores de quienes operan informalmente o declaran menos ingresos, tras lo cual se iniciarán fiscalizaciones cuando existan indicios claros de incumplimiento.

El SII adelantó sus focos de fiscalización: (1) personas que venden bienes o prestan servicios sin inicio de actividades; y (2) contribuyentes con inicio de actividades que no emiten documentos tributarios al recibir pagos por transferencia o que subdeclaran ingresos. No está dirigida a tesoreros de cursos, rifas solidarias, recaudaciones vecinales ni a quienes, estando formalizados, siempre emiten sus documentos y cumplen IVA y Renta. En esos casos no habrá acciones de fiscalización más allá del análisis de consistencia.

Finalmente, el SII subrayó que este mecanismo busca reducir la informalidad sin afectar actividades no comerciales ni a contribuyentes cumplidores, y que su aplicación será proporcional y basada en riesgo detectado en los patrones de abonos y su respaldo tributario.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad