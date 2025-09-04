INDAP abre postulaciones a “Tierra Joven”: así puedes acceder a financiamiento para terrenos y capacitación
La iniciativa está dirigida a usuarios y usuarias acreditadas por el instituto, con especial énfasis en jóvenes de entre 18 y 40 años de edad, además de mujeres y personas pertenecientes a pueblos originarios.
El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) abrió las postulaciones a Tierra Joven, programa que facilita el acceso a la tierra a jóvenes de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) y promueve el relevo generacional con proyectos sustentables.
“El programa Tierra Joven está pensado para quienes sueñan con comprar su propio terreno… con financiamiento preferente de BancoEstado y asesoría de INDAP”, señaló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.
¿Quiénes pueden postular?
- Usuarios/as acreditados de INDAP, con énfasis en jóvenes de 18 a 40 años, mujeres y personas de pueblos originarios.
- Experiencia en actividades silvoagropecuarias o conexas.
- Inicio de actividades en el SII coherente con el proyecto productivo.
- Presentar un predio a adquirir que:
- esté libre de gravámenes,
- tenga valor máximo de 3.500 UF,
- se ubique en la misma región de residencia del postulante.
¿Qué beneficios entrega?
Tres componentes, todos con foco productivo y acompañamiento técnico:
- Incentivo al crédito: hasta 50% del valor del predio, tope $5.000.000 (o $6.500.000 en regiones extremas).
- Asesoría técnica: cofinanciamiento 90% hasta $1.600.000 anuales, por máximo 3 años.
- Inversiones productivas: cofinanciamiento 90% hasta $3.500.000 anuales, por máximo 3 años.
La compra se podrá financiar con crédito hipotecario en condiciones preferentes vía convenio INDAP–BancoEstado.
¿Cómo y cuándo postular?
- Desde inicios de septiembre (plazos varían por región).
- En línea: formulario INDAP en https://ee.encuestas.indap.cl/x/8l5hzjjA.
- Presencial: Direcciones Regionales y Agencias de Área INDAP.
Documentos y evaluación
Se solicita proyecto productivo y antecedentes (certificados y declaraciones juradas simples, entre otros). INDAP evalúa y selecciona proyectos que cumplan con los requisitos.
Adjudicación y pago
- La adjudicación queda condicionada a la aprobación del crédito y a la inscripción del predio en el Conservador de Bienes Raíces.
- Los seleccionados reciben un certificado de aceptación con vigencia de 3 meses (prorrogables por 3 meses más) para gestionar el crédito.
- Resultados en oficinas regionales, agencias de área y canales de difusión de INDAP.
Dónde informarte
Para plazos, bases, requisitos y formularios: acércate a tu Agencia INDAP más cercana o visita www.indap.gob.cl.