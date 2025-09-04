;

INDAP abre postulaciones a “Tierra Joven”: así puedes acceder a financiamiento para terrenos y capacitación

La iniciativa está dirigida a usuarios y usuarias acreditadas por el instituto, con especial énfasis en jóvenes de entre 18 y 40 años de edad, además de mujeres y personas pertenecientes a pueblos originarios.

Mario Vergara

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) abrió las postulaciones a Tierra Joven, programa que facilita el acceso a la tierra a jóvenes de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) y promueve el relevo generacional con proyectos sustentables.

“El programa Tierra Joven está pensado para quienes sueñan con comprar su propio terreno… con financiamiento preferente de BancoEstado y asesoría de INDAP”, señaló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

¿Quiénes pueden postular?

  • Usuarios/as acreditados de INDAP, con énfasis en jóvenes de 18 a 40 años, mujeres y personas de pueblos originarios.
  • Experiencia en actividades silvoagropecuarias o conexas.
  • Inicio de actividades en el SII coherente con el proyecto productivo.
  • Presentar un predio a adquirir que:
    • esté libre de gravámenes,
    • tenga valor máximo de 3.500 UF,
    • se ubique en la misma región de residencia del postulante.

¿Qué beneficios entrega?

Tres componentes, todos con foco productivo y acompañamiento técnico:

  1. Incentivo al crédito: hasta 50% del valor del predio, tope $5.000.000 (o $6.500.000 en regiones extremas).
  2. Asesoría técnica: cofinanciamiento 90% hasta $1.600.000 anuales, por máximo 3 años.
  3. Inversiones productivas: cofinanciamiento 90% hasta $3.500.000 anuales, por máximo 3 años.

La compra se podrá financiar con crédito hipotecario en condiciones preferentes vía convenio INDAP–BancoEstado.

¿Cómo y cuándo postular?

Documentos y evaluación

Se solicita proyecto productivo y antecedentes (certificados y declaraciones juradas simples, entre otros). INDAP evalúa y selecciona proyectos que cumplan con los requisitos.

Adjudicación y pago

  • La adjudicación queda condicionada a la aprobación del crédito y a la inscripción del predio en el Conservador de Bienes Raíces.
  • Los seleccionados reciben un certificado de aceptación con vigencia de 3 meses (prorrogables por 3 meses más) para gestionar el crédito.
  • Resultados en oficinas regionales, agencias de área y canales de difusión de INDAP.

Dónde informarte

Para plazos, bases, requisitos y formularios: acércate a tu Agencia INDAP más cercana o visita www.indap.gob.cl.

