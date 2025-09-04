INDAP abre postulaciones a “Tierra Joven”: así puedes acceder a financiamiento para terrenos y capacitación / Cavan Images

El Instituto de Desarrollo Agropecuario (INDAP) abrió las postulaciones a Tierra Joven, programa que facilita el acceso a la tierra a jóvenes de la Agricultura Familiar Campesina e Indígena (AFCI) y promueve el relevo generacional con proyectos sustentables.

“El programa Tierra Joven está pensado para quienes sueñan con comprar su propio terreno… con financiamiento preferente de BancoEstado y asesoría de INDAP”, señaló el director nacional de INDAP, Santiago Rojas.

¿Quiénes pueden postular?

Usuarios/as acreditados de INDAP , con énfasis en jóvenes de 18 a 40 años , mujeres y personas de pueblos originarios .

, con énfasis en , y . Experiencia en actividades silvoagropecuarias o conexas .

. Inicio de actividades en el SII coherente con el proyecto productivo.

coherente con el proyecto productivo. Presentar un predio a adquirir que:

que: esté libre de gravámenes ,

,

tenga valor máximo de 3.500 UF ,

,

se ubique en la misma región de residencia del postulante.

¿Qué beneficios entrega?

Tres componentes, todos con foco productivo y acompañamiento técnico:

Incentivo al crédito: hasta 50% del valor del predio, tope $5.000.000 (o $6.500.000 en regiones extremas). Asesoría técnica: cofinanciamiento 90% hasta $1.600.000 anuales, por máximo 3 años. Inversiones productivas: cofinanciamiento 90% hasta $3.500.000 anuales, por máximo 3 años.

La compra se podrá financiar con crédito hipotecario en condiciones preferentes vía convenio INDAP–BancoEstado.

¿Cómo y cuándo postular?

Desde inicios de septiembre (plazos varían por región ).

(plazos ). En línea : formulario INDAP en https://ee.encuestas.indap.cl/x/8l5hzjjA .

: formulario INDAP en . Presencial: Direcciones Regionales y Agencias de Área INDAP.

Documentos y evaluación

Se solicita proyecto productivo y antecedentes (certificados y declaraciones juradas simples, entre otros). INDAP evalúa y selecciona proyectos que cumplan con los requisitos.

Adjudicación y pago

La adjudicación queda condicionada a la aprobación del crédito y a la inscripción del predio en el Conservador de Bienes Raíces .

a la y a la en el . Los seleccionados reciben un certificado de aceptación con vigencia de 3 meses (prorrogables por 3 meses más) para gestionar el crédito.

con (prorrogables por más) para gestionar el crédito. Resultados en oficinas regionales, agencias de área y canales de difusión de INDAP.

Dónde informarte

Para plazos, bases, requisitos y formularios: acércate a tu Agencia INDAP más cercana o visita www.indap.gob.cl.