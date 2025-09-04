Cuando de brebajes se habla, sin duda alguna hay que mencionar a uno de los predilectos en Chile: el vino.

De hecho, este jueves 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino Chileno, motivo por el cual se han realizado una gran cantidad de actividades conmemorativas a lo largo del país.

Revisa también Nadie le enseñó el idioma: niño chileno habla sólo inglés y sería uno de los pocos casos que hay en el mundo

Bajo ese contexto, cuando se abre una botella de vino, es probable que las personas no beban todo el brebaje en un día, por lo que deciden guardarlo.

Sin embargo, expertos en el tema han detallado que el brebaje no puede guardarse durante tantos días.

Esta es la cantidad de días que dura una botella de vino que fue abierta antes de echarse a perder, según experta

En diálogo con el Ciudadano ADN, Michelle Sarabia, Brand Manager de La Vinoteca, reveló cuál es la cantidad de días que dura una botella de vino que fue abierta antes de echarse a perder.

Según lo expuesto por Sarabia, el vino “yo creo que dura como máximo 7 días abierto”, sostuvo.

En esa misma línea, la especialista indicó que “lo importante es tener un buen tapón. Ojalá tener una bomba de vacío para sacar el oxígeno”.

“Pero yo creo que entre 7 y 8 días es lo máximo que puede durar una botella de vino abierta”, cerró Michelle Sarabia.