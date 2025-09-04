;

Esta es la cantidad de días que dura una botella de vino que fue abierta antes de echarse a perder, según experta

En diálogo con el Ciudadano ADN, Michelle Sarabia, Brand Manager de La Vinoteca, entregó la respuesta.

Sebastián Escares

Esta es la cantidad de días que dura una botella de vino que fue abierta antes de echarse a perder, según experta

Cuando de brebajes se habla, sin duda alguna hay que mencionar a uno de los predilectos en Chile: el vino.

De hecho, este jueves 4 de septiembre se celebra el Día Nacional del Vino Chileno, motivo por el cual se han realizado una gran cantidad de actividades conmemorativas a lo largo del país.

Revisa también

ADN

Bajo ese contexto, cuando se abre una botella de vino, es probable que las personas no beban todo el brebaje en un día, por lo que deciden guardarlo.

Sin embargo, expertos en el tema han detallado que el brebaje no puede guardarse durante tantos días.

Esta es la cantidad de días que dura una botella de vino que fue abierta antes de echarse a perder, según experta

En diálogo con el Ciudadano ADN, Michelle Sarabia, Brand Manager de La Vinoteca, reveló cuál es la cantidad de días que dura una botella de vino que fue abierta antes de echarse a perder.

Según lo expuesto por Sarabia, el vino “yo creo que dura como máximo 7 días abierto”, sostuvo.

En esa misma línea, la especialista indicó que “lo importante es tener un buen tapón. Ojalá tener una bomba de vacío para sacar el oxígeno”.

Pero yo creo que entre 7 y 8 días es lo máximo que puede durar una botella de vino abierta”, cerró Michelle Sarabia.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad