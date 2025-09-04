Científicos confirman el regreso de un ave dada por extinta hace más de un siglo / Jason Edwards

Durante más de 100 años se pensó que el Tacaé del Sur, un ave no voladora de plumas verdeazuladas, había desaparecido para siempre.

Sin embargo, su redescubrimiento en la Isla Sur de Nueva Zelanda lo ha convertido en uno de los mayores hitos de la biología de la conservación.

El hallazgo inicial ocurrió en 1948, cuando un grupo de biólogos encontró ejemplares vivos en las montañas Murchison.

Desde entonces, el gobierno neozelandés y la comunidad científica han trabajado en un ambicioso programa de recuperación, con medidas que incluyen santuarios libres de depredadores, entre otras.

Más allá de su valor ecológico, el Tacaé del Sur tiene un profundo significado cultural para la tribu Ngāi Tahu, que considera sus plumas un símbolo espiritual.

Su regreso refuerza la identidad maorí y demuestra que la extinción no siempre es definitiva.

El caso de esta ave, que sobrevivió a glaciaciones y cambios climáticos desde el Pleistoceno, es hoy un ejemplo mundial de cómo la ciencia y la voluntad comunitaria pueden rescatar del olvido a una especie que parecía perdida para siempre.

