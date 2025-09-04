;

Nueva Zelanda. Científicos confirman el regreso de un ave dada por extinta hace más de un siglo

El retorno de esta especie no solo tiene valor ecológico, sino también cultural para las tribus maoríes.

Javiera Rivera

Científicos confirman el regreso de un ave dada por extinta hace más de un siglo

Científicos confirman el regreso de un ave dada por extinta hace más de un siglo / Jason Edwards

Durante más de 100 años se pensó que el Tacaé del Sur, un ave no voladora de plumas verdeazuladas, había desaparecido para siempre.

Sin embargo, su redescubrimiento en la Isla Sur de Nueva Zelanda lo ha convertido en uno de los mayores hitos de la biología de la conservación.

El hallazgo inicial ocurrió en 1948, cuando un grupo de biólogos encontró ejemplares vivos en las montañas Murchison.

Desde entonces, el gobierno neozelandés y la comunidad científica han trabajado en un ambicioso programa de recuperación, con medidas que incluyen santuarios libres de depredadores, entre otras.

Revisa también

ADN

Más allá de su valor ecológico, el Tacaé del Sur tiene un profundo significado cultural para la tribu Ngāi Tahu, que considera sus plumas un símbolo espiritual.

Su regreso refuerza la identidad maorí y demuestra que la extinción no siempre es definitiva.

El caso de esta ave, que sobrevivió a glaciaciones y cambios climáticos desde el Pleistoceno, es hoy un ejemplo mundial de cómo la ciencia y la voluntad comunitaria pueden rescatar del olvido a una especie que parecía perdida para siempre.

ADN

Taca del Sur

ADN

Taca del Sur

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad