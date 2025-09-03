;

País ADN. “Se me acercó un grupo de gente y…”: este es el motivo por el que Harold Mayne-Nicholls decidió ser candidato presidencial

“No me entusiasmaba ser senador, no tengo esa habilidad”, dijo el candidato independiente.

Cristóbal Álvarez

Durante este miércoles, el candidato presidencial Harold Mayne-Nicholls repasó en conversación con País ADN los hitos que marcaron su carrera y lo llevaron a decidirse por una candidatura a la máxima autoridad del país.

El ex timonel del fútbol chileno relató que sus primeras incursiones en la dirigencia se remontan a fines de 1991, luego de la Copa América. “Me invitaron a ser dirigente administrativo. Me dediqué a la administración. Después escribí un par de libros, me gustó mucho y me sigue gustando reportear sobre todo noticias de hace muchos años”, señaló.

Recordó que fue durante el Mundial de Alemania 2006, cuando trabajaba como encargado de la sede de Múnich, que comenzó a cuestionar el estado del fútbol nacional. “Tenía una carrera bastante positiva en la FIFA y espacio para seguir creciendo. Pero vi cómo estaba el fútbol chileno y me dolió mucho cómo trataban a los dirigentes. Dije: no puede ser que yo esté muy bien en lo personal y en el fútbol mundial, y mi país esté muy mal. Ahí decidí venir y ser candidato a presidente de la ANFP”, explicó.

Sobre ese paso, agregó que “nos fue bien, salimos electos, hicimos un trabajo que permitió unir al país, detectar cosas que no habíamos visto y dejar claro que con gestión se pueden lograr muchos objetivos. Después no nos fue bien en la reelección, la perdimos. De ahí creé una fundación, recorrí el país haciendo proyectos en más de 250 comunas y fui captando el cariño y el interés de la gente en algo que se nos ha olvidado: escuchar”.

Luego, recordó su rol en la organización de los Juegos Panamericanos de Santiago 2023, lo que sería un factor clave. “Fue una sorpresa, porque todo el mundo me decía cómo se me ocurría hacerme cargo de eso, si para todos era imposible. Salió muy bien”, dijo, apuntando a que el éxito se debió a “principios y valores de vida detrás del proyecto, y eso fue lo que lo representó. Ese fue el éxito de los Panamericanos: unir al país y sentirnos más orgullosos de ser chilenos y chilenas”.

Finalmente, señaló que fue tras una exposición en Temuco cuando surgió la idea de dar el salto a la política electoral. “Después de esa exposición se me acercó un grupo de gente y me dijeron: ‘el próximo año hay elecciones de senador’. Les respondí que no me entusiasmaba ser senador, no tengo esa habilidad. Varios me dijeron entonces: ‘tiene que ir a la presidencia’. Ahí empezó. Uno lo sociabiliza y aquí estamos, entretenidos”, concluyó.

