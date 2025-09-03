Gobierno da portazo a feriado del 17 de septiembre: “No se puede legalizar en base a la improvisación” / JESUS MARTINEZ / AGENCIAUNO

El proyecto presentado por la diputada independiente Camila Musante busca que el miércoles 17 de septiembre de 2025 sea declarado feriado, con el objetivo de generar un “impacto positivo” en la ciudadanía y en la economía durante las celebraciones de Fiestas Patrias.

La iniciativa propone modificar la Ley 19.973 y replicar lo ocurrido en 2004, cuando excepcionalmente se decretó un día libre adicional previo a las festividades.

Musante defendió que la medida podría traducirse en mayores ingresos para el comercio, el turismo y los servicios asociados, además de generar oportunidades laborales temporales.

El portazo de La Moneda

Sin embargo, desde La Moneda la respuesta fue categórica. El ministro del Interior, Álvaro Elizalde, descartó que el Gobierno respalde la propuesta. “Hemos sido claros en que no se puede estar legislando sobre la base de la improvisación, y todos sabemos el impacto que eso tiene en la economía”, señaló en un punto de prensa este miércoles.

El secretario de Estado enfatizó que los esfuerzos deben estar centrados en mantener la senda de crecimiento económico que —según dijo— se ha restablecido con la gestión del Ejecutivo. "Hoy día los esfuerzos tienen que estar concentrados en seguir potenciando la recuperación liderada por el Presidente Boric y su equipo económico", agregó.

La negativa del Gobierno marca un freno a la idea de unas “Fiestas Patrias XL” en 2025, pese al entusiasmo de algunos sectores parlamentarios y gremiales. El proyecto deberá ahora iniciar su discusión en el Congreso, aunque sin el respaldo del Ejecutivo, su viabilidad legislativa queda en entredicho.