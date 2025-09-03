Rabia al volante en Puente Alto: conductor destroza auto a martillazos en plena autopista

Un violento episodio de violencia vial se registró la mañana de este miércoles 3 de septiembre en la Autopista Acceso Sur, a la altura de la salida Domingo Tocornal, en Puente Alto (Región Metropolitana). Cerca de las 8:00 horas, dos conductores se vieron involucrados en un presunto choque por alcance y, tras descender de sus vehículos, la discusión escaló de forma abrupta.

Según el registro captado por testigos, uno de los involucrados abrió la maleta de su automóvil, sacó un martillo y arremetió contra el otro móvil, rompiendo vidrios y el espejo lateral. La víctima intentó maniobrar para abandonar el lugar, pero la alta congestión vehicular impidió su salida. consigna T13.

En las imágenes se observa que el atacante estaba acompañado por una mujer, quien le gritó que se calmara y le advirtió que dentro del auto había un niño. Pese a ello, el sujeto continuó con su conducta agresiva.

El incidente no terminó con los golpes al vehículo. Testigos relataron que el hombre avanzó entre los autos amenazando e insultando a otros conductores, especialmente a quienes habrían grabado lo sucedido.

El hecho generó temor entre los presentes y reabrió el debate sobre la violencia en el tránsito y los riesgos de las confrontaciones en carretera. No se informó en el lugar de eventuales lesionados ni de detenciones vinculadas al hecho.