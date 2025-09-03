;

VIDEO. Rabia al volante en Puente Alto: conductor destroza auto a martillazos en plena autopista

Tras un choque por alcance en Acceso Sur, un sujeto sacó un martillo de su maleta y rompió vidrios y espejo del otro vehículo; la víctima no pudo huir por el taco.

Mario Vergara

Rabia al volante en Puente Alto: conductor destroza auto a martillazos en plena autopista

Rabia al volante en Puente Alto: conductor destroza auto a martillazos en plena autopista / Mario Andrés Vergara Escobar

Un violento episodio de violencia vial se registró la mañana de este miércoles 3 de septiembre en la Autopista Acceso Sur, a la altura de la salida Domingo Tocornal, en Puente Alto (Región Metropolitana). Cerca de las 8:00 horas, dos conductores se vieron involucrados en un presunto choque por alcance y, tras descender de sus vehículos, la discusión escaló de forma abrupta.

Según el registro captado por testigos, uno de los involucrados abrió la maleta de su automóvil, sacó un martillo y arremetió contra el otro móvil, rompiendo vidrios y el espejo lateral. La víctima intentó maniobrar para abandonar el lugar, pero la alta congestión vehicular impidió su salida. consigna T13.

Revisa también:

ADN

En las imágenes se observa que el atacante estaba acompañado por una mujer, quien le gritó que se calmara y le advirtió que dentro del auto había un niño. Pese a ello, el sujeto continuó con su conducta agresiva.

El incidente no terminó con los golpes al vehículo. Testigos relataron que el hombre avanzó entre los autos amenazando e insultando a otros conductores, especialmente a quienes habrían grabado lo sucedido.

El hecho generó temor entre los presentes y reabrió el debate sobre la violencia en el tránsito y los riesgos de las confrontaciones en carretera. No se informó en el lugar de eventuales lesionados ni de detenciones vinculadas al hecho.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad