“No hay otra manera”: los durísimos castigos que propone un ídolo de Independiente para la U y el “Rojo”

Daniel Bertoni, exfutbolista argentino y leyenda de Independiente, pidió duras sanciones para el “Rojo” y para Universidad de Chile a raíz de los graves hechos de violencia que se registraron en Avellaneda, durante el partido entre ambos equipos por octavos de final de la Copa Sudamericana.

“Según mi punto de vista, tanto Independiente como Universidad de Chile deberían estar fuera de la Copa Sudamericana, ninguno puede ser premiado. A la luz de las imágenes que se vieron en Avellaneda, los dos deben de ser eliminados”, señaló Bertoni en diálogo con La Tercera.

Quien fuera ocho veces campeón con Independiente, ganando tres títulos de Copa Libertadores, sostuvo que “lo más justo es que sancionen a los dos clubes, que los saquen de las copas internacionales por dos años”.

“Los tienen que castigar a ambos, no hay otra manera, y que el equipo que los espera (Alianza Lima) pase directamente a la semifinal”, agregó el campeón del mundo con Argentina en 1978.

Al momento de analizar los gravísimos incidentes que ocurrieron en Avellaneda, Daniel Bertoni comentó: “Por lo que vi en las imágenes, hay una provocación de los hinchas chilenos. Después de esto, los simpatizantes del Rojo reaccionan frente a esos hechos. En esto, hay responsabilidades compartidas. Es una lástima, acá los clubes no son los que tienen la culpa, pero sus respectivas parcialidades llevaron las cosas hasta este punto. Por culpa de los barristas, ambas instituciones pueden recibir castigos bastante graves”.

Además, el ídolo del “Rojo” propuso acabar con los partidos con presencia de hinchas visitantes. “Para mí, no se tiene que jugar más con visitantes. El único partido para jugar con ambas parcialidades es la final que, normalmente, se disputa en un país neutral”, sentenció.