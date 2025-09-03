El clavadista estadounidense Greg Louganis, cinco veces medallista olímpico, decidió desprenderse de tres de sus preseas —dos de oro y una de plata— y de su casa en California para iniciar un nuevo capítulo de su vida.

La venta de sus medallas le permitió recaudar USD 437.000 (casi 425 millones de pesos chilenos), una cifra que superó sus expectativas.

“Necesitaba el dinero”, reconoció el exatleta en redes sociales, explicando que este paso era necesario para concretar una anhelada mudanza a Panamá y comenzar de nuevo fuera de Estados Unidos.

Louganis, de 65 años, señaló que también vendió, donó o regaló muchas de sus pertenencias personales, inspirándose en la resiliencia de amigos que perdieron todo en los incendios de Woolsey y Palisades.

Greg Louganis / Dimitri Iundt Ampliar

“Sé que estoy eligiendo hacer esto, pero su resiliencia me inspira a empezar de nuevo, con el corazón y las puertas abiertas”, afirmó.

“Descubrir quién es Greg Louganis”

El deportista aseguró que su traslado no fue impulsivo, sino fruto de un proceso de introspección: “Ahora me toca descubrir quién es Greg Louganis. Sin la distracción y el ruido del exterior”.

Con esta decisión, busca reconectar con su esencia y vivir experiencias que nutran su espíritu, dejando atrás las expectativas y etiquetas que lo acompañaron durante décadas.

Louganis se consagró en los Juegos Olímpicos de Montreal 1976, Los Ángeles 1984 y Seúl 1988, convirtiéndose en el único hombre en ganar títulos olímpicos consecutivos en trampolín y plataforma.

Tras retirarse, incursionó en la actuación, la oratoria motivacional y el comentario deportivo, y se convirtió en un referente de resiliencia tras revelar su homosexualidad y su condición de VIH positivo en los años 90.