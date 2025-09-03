Con la maestra Barbara Dragan: el destacado pianista Luis Alberto Latorre interpreta a Prokofiev junto a la Sinfónica Nacional

La maestra Barbara Dragan, actual consejera artística de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, tomará nuevamente la batuta de este elenco el viernes 5 y sábado 6 de septiembre a las 19:30 horas en la Gran Sala Sinfónica Nacional.

Lo hará en un programa que incluye Ruslan y Lyudmila de Glinka, el Concierto para piano n.° 3 en do mayor, op. 99 de Serguei Prokofiev, que tendrá como solista al destacado miembro de esta orquesta, Luis Alberto Latorre; además del estreno en Chile de El festín de Baltasar de William Walton, con el Coro Sinfónico dirigido por Juan Pablo Villarroel, y la voz solista del cantante barítono Ramiro Maturana.

La directora polaca, quien grabó la música para la ceremonia de inauguración de los Juegos Olímpicos de París 2024 con la Orquesta Nacional de Francia, dirigirá un programa que comenzará con la obertura de una de las dos óperas compuestas por el ruso Mikhail Glinka: Ruslan y Lyudmila. La obra posee atributos de raíz folclórica y ritmos eslavos, con lo que inauguró el nacionalismo musical en Europa Oriental.

Revisa también: La Orquesta Sinfónica Nacional de Chile presenta su primer programa familiar en la nueva Gran Sala Sinfónica Nacional

Tras ello vendrá otro compositor ruso, Serguei Prokofiev, y su Concierto para piano n.° 3, el que será interpretado por el consagrado solista en piano de la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile, Luis Alberto Latorre, reconocido con el Premio Presidente de la República el año 2016.

El músico señala que la obra “se aleja muchísimo de lo que es el típico formato de concierto clásico. Fue escrito cuando Prokofiev tenía unos treinta años y después lo fue perfeccionando y actualizando”. Añade que posee “múltiples paletas de colores, juegos arabescos, coreografías pianísticas y es bastante virtuoso”.

Estrenado en 1921 con el propio compositor como solista junto a la Sinfónica de Chicago, el concierto está estructurado en tres movimientos, con un estilo maduro y equilibrado, interesado en lograr un balance casi imposible en una partitura que alterna lo irónico y lo grotesco con el lirismo más romántico.

Juan Pablo Garretón Ampliar

Finalmente, el Coro Sinfónico Universidad de Chile, bajo la dirección artística de Juan Pablo Villarroel, se sumará para estrenar en Chile la cantata El festín de Baltasar, del compositor británico William Walton. La obra tendrá también como solista vocal al destacado barítono chileno Ramiro Maturana, quien actualmente está radicado en Europa y que anteriormente formó parte de la Camerata Vocal.

Inspirada en un relato bíblico y con una propuesta muy teatral del solista y coro, la obra representa la caída de Babilonia descrita en el libro de Daniel. Este evento está enmarcado en el exilio y posterior liberación del pueblo hebreo tras la muerte del rey de Babilonia, anunciada por la aparición de una mano que escribe su sentencia en la pared.

“A nivel de orquestación es una obra magnífica”, indica el cantante. Señala que “es una obra maestra que tiene un montón de colores orquestales, de uso de bronces, de percusión súper interesante, muy del siglo XX”. Explica, además, que su participación cumple un rol similar al de un narrador, donde el barítono va “describiendo la situación, la del estado en que se encontraba la ciudad de Babilonia, con toda su riqueza, todo muy grandilocuente”.

Lo que viene

Tras este concierto, el viernes 12 de septiembre la orquesta será parte nuevamente del Festival Internacional de Música Contemporánea organizado por el Departamento de Música de la Facultad de Artes de la Universidad de Chile, en un concierto que será dirigido por el maestro Rodolfo Fischer.

Las entradas para todos los conciertos de la temporada 2025 se encuentran disponibles en ceacuchile.ticketplus.cl y en las boleterías de la Gran Sala Sinfónica Nacional (Av. Vicuña Mackenna 20) y del Teatro Universidad de Chile (Av. Providencia 43, salida de Metro Baquedano. Martes a viernes de 10:00 a 19:00 horas). Más información en ceacuchile.cl.