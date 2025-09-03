Cambió el balón de oro por cartera de lujo: este es el millonario precio del comentado bolso de Leo Messi

Lionel Messi volvió a acaparar miradas, aunque esta vez no fue dentro de una cancha de fútbol. El capitán de la Selección Argentina llegó al predio de la AFA en Ezeiza, previo a los partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, luciendo un accesorio que rápidamente se convirtió en tema de conversación: un exclusivo bolso de Hermès.

El delantero del Inter Miami apareció con un look completamente negro, acompañado de zapatillas Adidas Superstar en blanco y negro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el bolso que llevaba en la mano, pieza que pertenece a la línea más exclusiva de la maison francesa. Se trata del modelo Cargo Hac Birkin, un diseño lanzado en 2020 e inspirado en los pantalones militares con múltiples compartimentos externos, pensado para quienes buscan lujo y funcionalidad en un mismo accesorio.

El Birkin, creado en los años 80 para la actriz Jane Birkin, se consolidó como el bolso más codiciado del mundo. No basta con tener dinero para adquirirlo: se requiere mantener una estrecha relación con Hermès y, además, contar con suerte, ya que la producción es limitada. Su historia lo transformó en un símbolo de estatus que pocas celebridades poseen.

En el caso de Messi, la elección del Cargo Hac Birkin no solo refuerza su estilo minimalista, sino que también lo posiciona como referente de moda masculina. La pieza combina piel negra y lona blanca, manteniendo un aire sofisticado y deportivo.

¿Cuál es el precio de la Birkin de Messi?

Lo más comentado fue su precio. Este modelo, difícil de encontrar en tiendas, alcanza en el mercado de reventa cifras que llegan a los 88 mil euros (unos 99.013.200 millones de pesos chilenos), convirtiéndose en uno de los bolsos más caros y exclusivos de la firma.