;

Cambió el balón de oro por cartera de lujo: este es el millonario precio del comentado bolso de Leo Messi

El capitán de la Selección Argentina llegó a la concentración previa a los partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, luciendo un accesorio que rápidamente se convirtió en tema de conversación.

Nelson Quiroz

Getty Images

Getty Images / Icon Sportswire

Lionel Messi volvió a acaparar miradas, aunque esta vez no fue dentro de una cancha de fútbol. El capitán de la Selección Argentina llegó al predio de la AFA en Ezeiza, previo a los partidos de las Eliminatorias rumbo al Mundial 2026, luciendo un accesorio que rápidamente se convirtió en tema de conversación: un exclusivo bolso de Hermès.

El delantero del Inter Miami apareció con un look completamente negro, acompañado de zapatillas Adidas Superstar en blanco y negro.

Sin embargo, lo que más llamó la atención fue el bolso que llevaba en la mano, pieza que pertenece a la línea más exclusiva de la maison francesa. Se trata del modelo Cargo Hac Birkin, un diseño lanzado en 2020 e inspirado en los pantalones militares con múltiples compartimentos externos, pensado para quienes buscan lujo y funcionalidad en un mismo accesorio.

Revisa también

ADN

El Birkin, creado en los años 80 para la actriz Jane Birkin, se consolidó como el bolso más codiciado del mundo. No basta con tener dinero para adquirirlo: se requiere mantener una estrecha relación con Hermès y, además, contar con suerte, ya que la producción es limitada. Su historia lo transformó en un símbolo de estatus que pocas celebridades poseen.

ADN

Cargo Hac Birkin - Hermés

En el caso de Messi, la elección del Cargo Hac Birkin no solo refuerza su estilo minimalista, sino que también lo posiciona como referente de moda masculina. La pieza combina piel negra y lona blanca, manteniendo un aire sofisticado y deportivo.

¿Cuál es el precio de la Birkin de Messi?

Lo más comentado fue su precio. Este modelo, difícil de encontrar en tiendas, alcanza en el mercado de reventa cifras que llegan a los 88 mil euros (unos 99.013.200 millones de pesos chilenos), convirtiéndose en uno de los bolsos más caros y exclusivos de la firma.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad