“Usaron mi vida para burlarse”: Miss Paine acusa parodia a su condición física en “Detrás del Muro”

“Hacer referencia a que cojeo, lo encontré algo muy feo”, dijo la modelo Agustina Carrasco.

Durante las últimas semanas, Agustina Carrasco, conocida como Miss Paine y excompetidora de Miss Chile, expresó su molestia por una parodia emitida en el programa “Detrás del Muro” de Chilevisión.

En el espacio humorístico apareció una actriz caracterizada como ella, imitando su tradicional grito del campo chileno. Sin embargo, según explicó Carrasco en conversación con Radio Agricultura, lo que más le afectó fue que también se hicieron referencias a su condición física.

“Yo tengo hiperlaxitud severa (…) Usaron mi nombre, mi comuna y mi grito, pero después hicieron otra cosa que a mí me afectó”, relató.

En ese contexto, la modelo acusó que la actriz incluso imitó una cojera, lo que consideró una burla hacia sus problemas de movilidad.

Carrasco aseguró que lo ocurrido le resultó doloroso: “Soy una persona a la que le costó mucho presentarse al mundo, y que usaran mi vida para burlarse, me dolió mucho”.

“Si querían hacer el grito podían usar otra comuna o cualquier otro nombre. Pero usar el mío y además hacer referencia a que cojeo, lo encontré algo muy feo”, cerró.

