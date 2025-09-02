A tres semanas del inicio del Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, la primera selección en llegar fue Panamá, dirigida por Jorge Dely Valdés, exfutbolista que tuvo un gran paso por Unión Española en 1992, con quienes conquistó la Copa Chile de ese año.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el panameño analizó la participación de su equipo en la cita planetaria y recordó aquella temporada con los hispanos.

“Ya analizando a los equipos, creemos que es un grupo bastante parejo, donde cualquiera puede terminar primero, segundo, tercero o cuarto. Dependerá de nosotros, y los chicos son conscientes de aquello”, comenzó diciendo.

“Cuando llegué a la Unión había muchas expectativas por el equipo que se había armado y por el entrenador, que ya había hecho cosas importantes. Estaba la ilusión de ganar un título después de 14 años y, afortunadamente, pudimos conquistar la Copa Chile”, agregó sobre su estadía en nuestro país.

Dentro de aquel plantel también destacó Marcelo “Toby” Vega, quien en contacto con el programa recordó una cómica anécdota junto a Valdés y Nelson Acosta, entrenador de los hispanos en ese entonces.

“Un día llegó el hermano gemelo de Jorge; son iguales, solo que uno tiene un diente de oro y el otro de plata. Don Nelson no sabía, así que lo vestimos y lo metimos a la cancha. Nelson quería echarlo del club, porque comenzó a insultarlo”, relató el chileno.

“Hicimos varias bromas, quedaron muchas anécdotas de esa visita que hizo mi hermano a Chile. Les jugamos bromas a los doctores y a los jugadores también”, sentenció Jorge Valdés.