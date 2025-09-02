;

VIDEO. “Un día metimos al hermano gemelo en el entrenamiento y Nelson Acosta lo quiso echar del club porque empezó a insultarlo”

Jorge Dely González, entrenador de Panamá Sub 20, ya está en Chile para jugar el Mundial de la categoría y, en conversación con Los Tenores de la Tarde, recordó una cómica anécdota con Nelson Acosta.

Javier Catalán

A tres semanas del inicio del Mundial Sub 20 que se disputará en Chile, la primera selección en llegar fue Panamá, dirigida por Jorge Dely Valdés, exfutbolista que tuvo un gran paso por Unión Española en 1992, con quienes conquistó la Copa Chile de ese año.

En conversación con Los Tenores de la Tarde, el panameño analizó la participación de su equipo en la cita planetaria y recordó aquella temporada con los hispanos.

“Ya analizando a los equipos, creemos que es un grupo bastante parejo, donde cualquiera puede terminar primero, segundo, tercero o cuarto. Dependerá de nosotros, y los chicos son conscientes de aquello”, comenzó diciendo.

Revisa también:

ADN

“Cuando llegué a la Unión había muchas expectativas por el equipo que se había armado y por el entrenador, que ya había hecho cosas importantes. Estaba la ilusión de ganar un título después de 14 años y, afortunadamente, pudimos conquistar la Copa Chile”, agregó sobre su estadía en nuestro país.

Dentro de aquel plantel también destacó Marcelo “Toby” Vega, quien en contacto con el programa recordó una cómica anécdota junto a Valdés y Nelson Acosta, entrenador de los hispanos en ese entonces.

Un día llegó el hermano gemelo de Jorge; son iguales, solo que uno tiene un diente de oro y el otro de plata. Don Nelson no sabía, así que lo vestimos y lo metimos a la cancha. Nelson quería echarlo del club, porque comenzó a insultarlo”, relató el chileno.

Hicimos varias bromas, quedaron muchas anécdotas de esa visita que hizo mi hermano a Chile. Les jugamos bromas a los doctores y a los jugadores también”, sentenció Jorge Valdés.

Contenido patrocinado

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Oficios que resisten: lo que un sombrero me recordó

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Ricardo Arjona anuncia su regreso a Chile con dos shows en el Movistar Arena: Fecha y venta de entradas

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

Entradas para Eros Ramazzotti Chile 2026 tienen importante descuento: Revista el listado de precios

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

¡Junte de ensueño! Charly García y Sting anuncian nueva canción juntos

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Festigame Caja Los Andes 2025: Conoce cómo inscribirte en las competencias de k-pop y cosplayers

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía &#039;Baby Bandito&#039; antes de morir

Artista urbano reveló cuál era uno de los planes que tenía 'Baby Bandito' antes de morir

Lady Gaga sorprende con su look para &#039;Merlina 2&#039;: Este será el personaje de la artista

Lady Gaga sorprende con su look para 'Merlina 2': Este será el personaje de la artista

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

La banda chilena de rock alternativo Amöniacö reinterpreta “Canción Animal” de Soda Stereo

&#039;Soy bastante transparente&#039;: Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

'Soy bastante transparente': Sabrina Carpenter reveló advertencia que le hace a sus parejas sobre sus canciones

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

Investigador paranormal reporta terrorífico fenómeno en estación de Metro de Santiago

El siguiente artículo se está cargando

Escucha la radioen vivo

ADN Radio
En vivo

Tu contenido empezará después de la publicidad

Hable con el programa

Programación

Ciudades

Elige una ciudad

Compartir

URL copiada al portapapeles

Más acciones

Suscríbete

Tu contenido empezará después de la publicidad