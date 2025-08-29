;

Un verdadero ícono: Esta es la consola de videojuegos más vendida de la historia

En el Día del Gamer, recordamos esta verdadera leyenda del mercado.

José Campillay

La industria de los videojuegos se ha ganado un espacio muy importante en la actualidad, siendo clave en el mundo del entretenimiento.

Hoy, en el Día del Gamer, hacemos un análisis en torno a esta comunicad, específicamente a las consolas que nos han regalado horas maravillosas de juegos.

A continuación, te contamos cuál es la consola más vendida en la historia hasta el día de hoy, marcando a más de una generación y dejando una huella imborrable.

Se trata nada más y nada menos que de la PlayStation 2 de Sony. Lanzada en el 2000, marcó un hito en la industria, existiendo un antes y un después desde su llegada.

Superó los 155 millones de unidades vendidas antes de dejar de fabricarse, y algunas estimaciones la sitúan cerca de 160 millones en tota.

Hasta la fecha ninguna otra consola la ha superado en ventas: en el podio histórico le siguen la Nintendo DS (154 millones) y la Nintendo Switch (150 millones).

Este récord colocó a Sony en la cúspide del mercado de consolas, cimentando su liderazgo a pesar de que el 2° y 3° puesto lo ocupa una misma firma.

Claves del éxito

  • Catálogo extenso y variado: La PS2 contaba con un enorme surtido de juegos que abarcó todos los géneros. En total llegaron a publicarse más de 4.000 títulos, Este diverso catálogo es citado como clave de su éxito sin precedentes.
  • Pionera en formato multimedia: Fue una de las primeras consolas en incluir lector de DVD integrado. Esto le permitió reproducir películas además de juegos, una novedad en su época que amplió su utilidad en el hogar y captó la atención de un público más amplio.
  • Compatibilidad retroactiva: La PS2 era totalmente retrocompatible con los juegos de PlayStation 1. Este punto hizo que los fans de la primera PlayStation migraran sin problemas a la nueva consola, aumentando la base inicial de usuarios y facilitando la adopción masiva.
  • Larga vida comercial: Sony mantuvo la PS2 en producción casi 13 años (2000–2013). Su larga trayectoria en el mercado le permitió seguir vendiendo millones de unidades cada año, incluso cuando ya estaban disponibles su sucesora (PS3) y competidores.
Un recorrido exitoso de Sony

Detrás de la PS2 está Sony Interactive Entertainment, división de la corporación japonesa Sony dedicada a los videojuegos.

Desde entonces, la firma ha mantenido un papel protagónico en la industria. Sus consolas posteriores han logrado también cifras récord.

Por ejemplo, la PlayStation 4, lanzada en 2013, vendió alrededor de 117 millones de unidades. Y la actual PlayStation 5 (lanzada en 2020) ya supera los 80 millones de unidades vendidas.

Gracias a estos éxitos continuos, Sony conserva casi la mitad del mercado global de consolas. De hecho, según análisis recientes Sony acumula alrededor del 45% de la cuota mundial, muy por encima de Nintendo (27%) y superando a Microsoft (23%).

Hoy, la legendaria PlayStation 2 sigue siendo la consola más vendida de la historia y su legado continúa vigente, además de estar en el recuerdo de muchos gamer.

Sony supo aprovechar ese éxito para consolidar la marca PlayStation como referente actual en videojuegos y aún queda mucho más por ver.

