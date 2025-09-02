;

“No son ofensas”: extranjera revela las dos palabras clave que la sorprendieron al llegar a Chile

“Ninguna de las dos las había escuchado hasta que llegue”, reveló la creadora de contenido mexicana.

Javier Méndez

No es sorpresa que los chilenos y las chilenas tienen una forma muy particular de hablar, marcada por una serie de modismos a los que muchos ya están plenamente acostumbrados.

Eso sí, aquello también supone un choque cultural con los extranjeros que están de paso por el territorio nacional o que derechamente plantean quedarse una buena temporada en Chile.

Recientemente la influencer mexicana Fernanda Van der Elst, quien cuenta con más de 80 mil seguidores entre todas sus redes sociales, reveló las dos palabras que la sorprendieron al instarse en el territorio nacional.

“Siempre me han llamado mucho la atención y estas las aprendí de una canción de Zúmbale Primo con Santa Feria”, partió la creadora de contenido.

La primera es pulento y la segunda de de pana. Ninguna de las dos las había escuchado hasta que llegue a Chile", sumó.

“Se los juro que si no me hubieran dado el contexto yo hubiera pensando que son comida. Las panas, tipo las panitas de pollo y el pulento, algún tipo de arroz”, admitió en el registro.

Pese a todo, la joven terminó enterándose que ambos términos son positivos en el diccionario popular.

“Yo leí que ‘de pana’ es tipo: ‘qué te vaya bien’ y ‘pulento’ es algo bueno o algo bacán”, señaló.

“Así que ya sabe, si vienen de visita a Chile y escuchan estas dos palabras no es comida y tampoco es ofensa”, concluyó.

