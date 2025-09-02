Metro de Santiago cierra 5 estaciones de Línea 2 por persona en la vía
Revisa cómo se encuentra funcionando el servicio.
Debido a una persona en la vía, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones de Línea 2.
A través de sus redes sociales, la empresa informó que el servicio de trenes en este tramo funciona de manera parcial.
Esto porque la Línea 2 solo está operando entre las estaciones Vespucio Norte/Franklin, y entre Lo Ovalle/Hospital El Pino.
De esta forma, las estaciones que se encuentran cerradas son:
- El Llano
- San Miguel
- Lo Vial
- Departamental
- Ciudad del Niño