Metro de Santiago cierra 5 estaciones de Línea 2 por persona en la vía

Revisa cómo se encuentra funcionando el servicio.

Juan Castillo

metro - línea 2 - reanudación de servicio - estaciones

Debido a una persona en la vía, el Metro de Santiago informó el cierre de 5 estaciones de Línea 2.

A través de sus redes sociales, la empresa informó que el servicio de trenes en este tramo funciona de manera parcial.

Esto porque la Línea 2 solo está operando entre las estaciones Vespucio Norte/Franklin, y entre Lo Ovalle/Hospital El Pino.

De esta forma, las estaciones que se encuentran cerradas son:

  • El Llano
  • San Miguel
  • Lo Vial
  • Departamental
  • Ciudad del Niño

