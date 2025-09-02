Metro de Santiago restablece frecuencia tras retraso en Línea 6: así funciona el servicio hoy

A primera hora de este martes 2 de septiembre, el Metro de Santiago anunció un retraso en la frecuencia de trenes.

Según detallaron en sus redes sociales, la situación afectaba a la Línea 6.

06:32 hrs. 🟡 #L6 presenta retraso en su frecuencia habitual.

Seguiremos informando — Metro de Santiago - #50Años (@metrodesantiago) September 2, 2025

Sin embargo, y luego de algunos minutos, Metro actualizó el estado del servicio afectado, confirmando el restablecimiento en la frecuencia.

De esta manera, la Línea 6 funciona con normalidad, mientras que el resto de la red se encuentra operativa.