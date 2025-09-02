Metro de Santiago restablece frecuencia tras retraso en Línea 6: así funciona el servicio hoy
La empresa actualizó el estado del servicio afectado.
A primera hora de este martes 2 de septiembre, el Metro de Santiago anunció un retraso en la frecuencia de trenes.
Según detallaron en sus redes sociales, la situación afectaba a la Línea 6.
Sin embargo, y luego de algunos minutos, Metro actualizó el estado del servicio afectado, confirmando el restablecimiento en la frecuencia.
De esta manera, la Línea 6 funciona con normalidad, mientras que el resto de la red se encuentra operativa.