Metro de Santiago restablece frecuencia tras retraso en Línea 6: así funciona el servicio hoy

La empresa actualizó el estado del servicio afectado.

A primera hora de este martes 2 de septiembre, el Metro de Santiago anunció un retraso en la frecuencia de trenes.

Según detallaron en sus redes sociales, la situación afectaba a la Línea 6.

Sin embargo, y luego de algunos minutos, Metro actualizó el estado del servicio afectado, confirmando el restablecimiento en la frecuencia.

De esta manera, la Línea 6 funciona con normalidad, mientras que el resto de la red se encuentra operativa.

