Este es el precio de las 10 mejores empanadas de pino en Santiago

Diversos expertos calificaron sabor, masa y relleno en una cata a ciegas.

Este es el precio de las 10 mejores empanadas de pino en Santiago

Leonardo Rubilar

Con septiembre llegan las Fiestas Patrias y, junto a ellas, el infaltable debate sobre cuál es la mejor empanada de pino de la Región Metropolitana.

Este año, el Círculo de Cronistas Gastronómicos y del Vino de Chile dio a conocer su esperado ranking, luego de evaluar más de 70 preparaciones compradas en distintos puntos de la capital.

Las empanadas fueron adquiridas de manera incógnita y sometidas a una cata a ciegas, donde especialistas calificaron la masa, el sabor, el relleno y la presentación.

Ranking 2025: las empanadas más recomendadas

Estos son los locales destacados en Santiago para disfrutar de una buena empanada de pino este 18:

  • Don Guille – Gorbea 2554, Santiago Centro | $2.500
  • Sazón – Av. Vitacura 7130, Vitacura | $2.800
  • Rosalía – Pastor Fernández 15521, Lo Barnechea | $3.300
  • La Temucana – Quebrada de Macul 7191, Peñalolén | $3.200
  • Las Hermanas – Río Tajo 8361, Las Condes | $3.300
  • Bendición Emporio – Haendel 2801, San Joaquín | $2.000
  • Holz – Las Tranqueras 1352, Vitacura | $2.090
  • Prem de Bokato – Eliodoro Yáñez 2209, Providencia | $3.300
  • Paula A – Los Militares 6946, Las Condes | $3.180
  • Belly – Av. Fernando Castillo Velasco 6978, La Reina | $3.200

El concurso reafirma que la empanada de pino no solo es un plato típico, sino también un emblema cultural que acompaña cada celebración dieciochera.

Carne, cebolla, huevo, aceituna y condimentos se combinan en una receta que sigue conquistando paladares y renovando su sitial como uno de los sabores más representativos de Chile.

